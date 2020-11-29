ABD'nin bu kasabasında kuyruğunu sallayan 'başkan' oluyor!
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ABD'nin bu kasabasında kuyruğunu sallayan 'başkan' oluyor!

29.11.2020 07:37 | Son Güncelleme: 29.11.2020 07:42
ABD'nin bu kasabasında kuyruğunu sallayan 'başkan' oluyor!

ABD'deki başkanlık yarışı tüm dünyada haftalarca ilgiyle takip edildi ama ülkenin Kentucky eyaletinin Rabbit Hash kasabasının belediye başkanı seçimi de ilgiye değerdi.

ABD'deki başkanlık yarışı tüm dünyada haftalarca ilgiyle takip edildi ama ülkenin Kentucky eyaletinin Rabbit Hash kasabasının belediye başkanı seçimi de ilgiye değerdi. Fransız buldog Wilbur Beast ezici bir çoğunlukla zaferini ilan etti. Genç başkanın zaferini kasabanın elçisi, Border collie cinsi Lady Stone sosyal medya üzerinden halka duyurdu. Hayır, yanlış okumadınız.

Bu kasaba 1988'den beri belediye başkanlarını sevimli dostlarımız arasından seçiyor. Her ne kadar bir çeşit tavşan yahnisinden ilham alan kasabanın ismi pek hayvan dostu olmasa da merhum eski başkanlarına devlet erkanına yakışır bir cenaze yapacak kadar kıymet veriyorlar kasabanın patili sakinlerine...

Bu heyecan sadece yerel halkla sınırlı değil. Oylama dünyadaki herkese 1 dolarlık bağış karşılığında açık. Nüfusu 500'den az olan kasabada 22.985 oy kullanıldı. Sevimli pitbull Brynneth Pawltro'dan görevi devralacak Wilbur 13.143 oy aldı. Aralıkta patisini kaldırıp yemin ederek işbaşı yapacak! Vasıfları da bu görev için yeterli: Duyarlılığını gösteren dik kulakları, Japon çizgi film karakterlerini andıran gözleri, gençliğin getirdiği dinamizm ve yenilikçi vaatler...

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Ülkenin siyaset sahnesindeki ilk köpek Rabbit Hash'in belediye başkanları değil. Örneğin, 1921-1923 arasında ABD başkanı olan Warren Harding'in köpeği Laddie Boy kabine üyesiydi. Beyaz Saray'daki kabine toplantılarına, bakanların yanında kendisine ayrılan özel sandalyesinde katılırdı. Gerçi insan oylamalara nasıl katıldığını merak ediyor. Başkan Harding dostunu bir kere havlarsan 'evet', iki kere havlarsan 'hayır' diye eğitmiş olabilir mi acaba?

Aslında ABD'deki köpek-siyaset ilişkisi gerçekten çok enteresan... Başkan Barack Obama'nın zafer konuşmasında kızlarına köpek alma sözü vermesi de bunun bir göstergesi. Nitekim haftalarca gazetelerde, televizyonlarda hangi köpeği almaları gerektiği tartışıldı. Astım hastası kızını rahatsız etmeyecek beş tür seçilince de bunlar halkoylamasına sunuldu.

Son seçim sonrasındaysa Biden kadar barınaktan sahiplendiği köpeği Major da haberlere konu oldu. Tabii önceki Başkan Trump'ın köpek sahibi olmaması da... Zira halk, köpeği olan bir başkanı daha sempatik buluyor. Bu gelenek de yıllardır sürüyor.

Washington'da 1999'da Claire McLean tarafından kurulan Presidential Pet Museum (Başkanlık Evcil Hayvan Müzesi) Beyaz Saray'ın 'first' köpeklerine verilen önemi gösteriyor. Müzede başkan köpeklerinin hikayeleri ve köpeklerden bazı hatıralar yer alıyor. Acaba Başkan Eisenhower'ın Beyaz Saray'ın halılarını tuvalet yerine kullanınca bir çiftliğe sürülen köpeği Heidi'den kalan hatıralar nelerdir?

Başkan Wilbur ve seleflerinin biyografilerine eskirabbithashhistsoc.org sitesinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Hürriyet

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