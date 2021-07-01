ABD'nin başkenti Washington'da inşaat halindeki bina çöktü
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ABD'nin başkenti Washington'da inşaat halindeki bina çöktü

ABD'nin başkenti Washington'da inşaat halindeki bina çöktü
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD'nin başkenti Washington'da inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı, enkaz altındaki 1 kişi kurtarıldı.

ABD'nin başkenti Washington'da inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı, enkaz altındaki 1 kişi kurtarıldı.

Washington İtfaiyesinden yapılan açıklamada, inşaat halindeki bir binanın çöktüğü bildirildi.

Binanın çökme nedeninin henüz bilinmediğine işaret edilen açıklamada, enkaz altında kalan 1 kişinin kurtarıldığı, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ayrıca güvenlik nedeniyle söz konusu binayla bitişik iki bina da tahliye edildi.

Miami'de 13 katlı bina çökmüştü

Miami Beach'ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Binanın enkazından bugüne kadar 2'si çocuk 18 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, enkaz altında 145 kişi olduğu belirtiliyor.

Yetkililer, binanın yapısındaki hasarların ekipler için risk oluşturduğu gerekçesi ile bu sabah arama kurtarma çalışmalarına ara vermişti.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık güçlendirme çalışması gerektiğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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