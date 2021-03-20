ABD'nin Atlanta kentinde ırkçılık karşıtı protesto
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ABD'nin Atlanta kentinde ırkçılık karşıtı protesto

20.03.2021 23:31 | Son Güncelleme: 20.03.2021 23:40
ABD'nin Atlanta kentinde ırkçılık karşıtı protesto

ABD'de bulunan Atlanta kentinde 3 farklı masaj salonuna düzenlenen ve çoğunluğu Asya kökenli 8 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırının ardından kentte düzenlenen ırkçılık karşıtı gösterilerde, "Asya kökenlilere yönelik nefreti durdurma" çağrısı yapıldı.

ABD'de bulunan Atlanta kentinde 3 farklı masaj salonuna düzenlenen ve çoğunluğu Asya kökenli 8 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırının ardından kentte düzenlenen ırkçılık karşıtı gösterilerde, "Asya kökenlilere yönelik nefreti durdurma" çağrısı yapıldı.

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde geçtiğimiz günlerde 3 farklı masaj salonuna düzenlenen ve çoğunluğu Asya kökenli 8 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırının yankıları devam ediyor. Saldırılarla sarsılan Atlanta'da ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi. Kent merkezinde toplanan yüzlerce protestocu, "Asya kökenlilere yönelik nefreti durdurma" çağrısında bulundu. Protestocuların, "Asyalılar virüs değildir" sloganı ise dikkat çekti.

Georgia Yasama Meclisi'ne seçilen ilk Vietnam asıllı Amerikalı Eyalet Temsilcisi Bee Nguyen, böyle bir trajedinin bir daha asla yaşanmaması için bazı önemli değişiklikler yapılması gerektiğini ifade etti.

Asya kökenli Amerikalılara yönelik ayrımcılığın ülke genelinde artmasına tepki olarak hafta sonu Atlanta'nın yanı sıra New York ve Chicago'da da protestolar düzenlenmesi bekleniyor.

Biden ve Harris saldırıyı kınamıştı

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, dün Atlanta'ya yaptıkları ziyarette saldırıyı kınamıştı. Biden, Asya kökenli Amerikalılara yönelik şiddete suç ortağı olamayacaklarını söylerken, Harris de ırkçılığa karşı sessiz kalmayacaklarını dile getirmişti.

Ne olmuştu?

Georgia eyaletinde ilk olarak Cherokee ilçesindeki bir masaj salonuna giren silahlı saldırgan, etrafa ateş açarak 2'si Asya kökenli olmak üzere 4 kişiyi öldürmüştü.

İlk saldırıdan kısa süre sonra Atlanta kent merkezinde polis, soygun ihbarı üzerine geldiği başka bir masaj salonunda 3 kadını ölü bulmuştu. İkinci saldırının gerçekleştirildiği bölgede incelemelerde bulunun polis, bu sırada sokağın karşısındaki başka bir masaj salonundan saldırı ihbarı almış, burada da 1 kadının uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirlenmişti. İkinci ve üçüncü saldırıda hayatını kaybeden kadınların da Asya kökenli olduğu belirtilmişti.

Kısa süre sonra 3 saldırının da faili olduğuna inanılan 21 yaşındaki Robert Aaron Long adlı zanlının tutuklandığı duyurulmuştu.

ABD'de salgınının başlangıcından bu yana Asya kökenlilere karşı şiddet olaylarında ani artış yaşandı. - ATLANTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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