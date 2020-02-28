: ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden, İdlib'deki saldırı nedeniyle taziye mesajı

28.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:25

Suriye'nin güneyinde yer alan İdlib'de, Esed rejiminin TSK'ya ait konvoya düzenlediği saldırıda 33 askerimiz şehit düştü, 32 askerimiz ise yaralandı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.

Açıklamada "İdlib'de dün gece gerçekleştirilen korkunç saldırılarda Türk askerlerinin hayatlarını kaybetmesi dolayısıyla Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklama, Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, sivillere yönelik hain saldırılarına İdlib kentinde yoğunluk veren Esed rejimine Şubat ayının sonuna kadar geri çekilmesi yönünde süre tanımıştı. Rusya'dan askeri destek alan Esed rejimi, geri çekilmemek yönünde karar almıştı.

Geçtiğimiz akşam, İdlib'de bulunan TSK'ya ait askeri konvoy, Suriye jetleri tarafından hedef alındı ve 33 askerimiz şehit düştü. Saldırıda yaralanan 32 askerimiz ise Hatay'da tedavi altına alındı. Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada yaralı askerlerimizin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Esed rejimine verdiği destek bilindiği için gözlerin çevrildiği Rusya, "Türk askerinin bölgede olduğundan haberimiz yoktu. İdlib'de ateşkes için elimizden geleni yaptık" dedi.

Rusya'nın ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK unsurlarının orada bulunduğunu Rusya'ya bildirdik. İlk saldırının ardından uyarı yapıldı ancak saldırılar devam etti" dedi.

Kaynak: İHA

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