ABD'nin amiral gemisi USS Mount Whitney Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'nin amiral gemisi USS Mount Whitney Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- ABD'nin amiral gemisi USS Mount Whitney Çanakkale Boğazı'ndan geçti ABD donanmasının amiral gemisi 'USS Mount Whitney', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru yol aldı.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - - ABD'nin amiral gemisi USS Mount Whitney Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - ABD donanmasının amiral gemisi 'USS Mount Whitney', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 15.45'te Çanakkale Boğazı'na giren ABD donanmasının 6. filosunun amiral gemisi LCC 20 borda numaralı 'USS Mount Whitney', boğazın manevrasının en güç noktası olarak bilinen Nara Burnu'nu dönükten sonra 17.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. 'Dur Yolcu' sembolü ve Kilitbahir Kalesi'ni geçen 189 metre uzunluğundaki savaş gemisi, Akdeniz'e inmek üzere Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

ABD'nin amiral gemisi USS Mount Whitney Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD'nin amiral gemisi USS Mount Whitney Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD'nin amiral gemisi USS Mount Whitney Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD'nin amiral gemisi USS Mount Whitney Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title