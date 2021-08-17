ABD'nin Afganistan'a gönderdiği tahliye uçağında dikkat çeken kare: Her köpeğe bir koltuk

Afganistan'da yönetimin Taliban'a geçmesi sonrası ABD tarafından ülkedeki vatandaşların tahliyesi için bölgeye bir uçak gönderildi. Havaalanı pistinde sivil halkın uçağa binmek için birbirini ezmesi, iniş takımlarına tutunması dünya medyasında büyük yankı uyandırırken; ABD uçağında ise her köpeğin bir koltuğa oturulması dikkat çekti.

Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden sonra Afganistan'da halk başkent Kabil'deki havaalanına akın etti. Başta ABD olmak üzere birçok ülke orada bulunan vatandaşlarını tahliye etmek için uçaklarını Afganistan'a gönderdi. Sivil halk da ülkeden kaçabilme umudu ile bu uçakların iniş takımlarına tutunup kaçmaya çalıştı. Hatta bu nedenle 7 kişi hayatını kaybetti.

HER KÖPEĞE BİR KOLTUK

Tüm dünyanın endişe ile izlediği Kabil havaalanından dün ABD'den gönderilen bir uçak havalandı. Bölgedeki ABD'nin askerleri ve köpekleri bu uçak ile ülkelerine geri döndü. Uçakta köpeklerin koltuğa oturtulduğunu gösteren bir fotoğraf ise gündeme damga vurdu.

Havalimanındaki pistte insanlık dramı yaşanırken, uçağın içinde köpeklerin özel koltuklarda oturması söz konusu fotoğrafı görenleri düşündürttü.