ABD-Meksika sınırındaki aile dramı Hz. İsa'nın doğum sahnesi ile canlandırıldı
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ABD-Meksika sınırındaki aile dramı Hz. İsa'nın doğum sahnesi ile canlandırıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bir kilise, ülkenin Meksika sınırında yaşanan aile trajedilerine dikkat çekmek için Noel kutlamaları için hazırlanan Hz. İsa'nın doğum sahnesini demir kafesler içinde sergiledi.

10.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:46
ABD-Meksika sınırındaki aile dramı Hz. İsa'nın doğum sahnesi ile canlandırıldı

'nin eyaletinde bir kilise, ülkenin Meksika sınırında yaşanan aile trajedilerine dikkat çekmek için kutlamaları için hazırlanan Hz. İsa'nın doğum sahnesini demir kafesler içinde sergiledi.


Claremont Birleşik Methodist Kilisesi'ne bağlı din insanı Karen Clark, "Doğum sahnesini hazırlayan grup bu sene oy birliği ile sahnede odaklanılması gereken konunun sınırdaki aile parçalanmaları olduğuna karar verdi. Amacımız bizim için kutsal olan bir sahneyi kasıtlı olarak çarpıcı şekilde sunmaktı. Onların başına neler gelebileceğini göstererek insanların duyarlılıklarını artırmayı hedefledik". Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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