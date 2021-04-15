ABD-Meksika sınırında dram: Göçmenler TIR'ın gizli bölmesinden çıktı
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ABD-Meksika sınırında dram: Göçmenler TIR'ın gizli bölmesinden çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
ABD-Meksika sınırında dram: Göçmenler TIR'ın gizli bölmesinden çıktı

Meksika sınırında bir TIR'ın gizli bölmesine zulalanmış 20 düzensiz göçmen yakalandı.

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ABD-Meksika sınırında bir TIR'ın gizli bölmesine zulalanmış 20 düzensiz göçmen yakalandı. 

Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) iltica hakkı edinme umuduyla El Paso sınırında yaşanan mültecilerin dramına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Teksas ile Meksika sınırında sınır polisi kontrol sırasında TIR'ın gizli bölmesine zulalanmış, ikisi çocuk 20 düzensiz göçmeni yakaladı. Sınır polisi, 18 yetişkin ve iki çocuk düzensiz göçmenlerin TIR'ın gizli bölmesindeki tahta sandıktaki drama ait görselleri paylaştı. ABD'li sınır polisi göçmenlerin saatlerce oksijensiz kaldığını ifade etti.

K9 KÖPEKLERİ YAKALATTI

Sınır polisi, göçmenleri K9 köpekleri yardımıyla yakaladıklarını ve hava sıcaklığından dolayı göçmenlerin hayatlarını tehlikeye attıklarını belirtti. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Ofisi tarafından yayınlanan istatistiklere göre, şubat ayında Meksika sınırında gözaltına alınan mülteci sayısı bir önceki aya göre 78 bin arttığı ifade edildi. 


ABD-Meksika sınırında dram: Göçmenler TIR'ın gizli bölmesinden çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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