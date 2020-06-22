Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Libya'ya yönelik askeri müdahale tehdidinin ardından ABD'den ilk açıklama geldi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, bölgede şiddetin tırmandırılmasına karşı olduklarını belirterek, "tüm taraflara ateşkese bağlı kalmaları" çağrısında bulundu.

ABD, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin gerek duyulması halinde ordusunun sınır dışında askeri görevde bulunabileceğini açıklamasının ardından Libya'da "tüm taraflara ateşkese bağlı kalmaları" çağrısında bulundu. "BÖLGEDE ŞİDDETİN ARTMASINA KARŞI ÇIKIYORUZ" ABD Ulusal Güvenlik Konseyinin Twitter hesabında, "ABD, Libya'da tüm taraflarda çatışmanın tırmandırılmasına şiddetle karşı çıkıyor. Taraflara ateşkese bağlı kalmaları ve derhal müzakereleri sürdürmeleri çağrısı yapıyoruz. Birleşmiş Milletlerin 5 artı 5 görüşmeleri, Kahire Bildirgesi ve Berlin süreci yoluyla ilerleme inşa etmeliyiz." paylaşımı yapıldı. "GERGİNLİĞİN AZALTILMASI GEREKİYOR" AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano da günlük basın toplantısında, Sisi'nin açıklamalarına ilişkin soruya, "Yakın dönemde artan şiddet ve dış aktörler tarafından yapılan açıklamalar, ciddi endişe kaynağı. Acilen gerginliğin azaltılması gerekiyor." yanıtını vermişti. Stano, uluslararası aktörlerin gerginliği artırmak yerine azaltmaya odaklanması gerektiğini vurgulayarak, "Tek seçenek, Libya halkı ve bölge istikrarı için Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde müzakere edilmiş bir çözüm." diye konuşmuştu. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, geçen cumartesi günü, Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.