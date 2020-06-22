Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
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Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Libya'ya yönelik askeri müdahale tehdidinin ardından ABD'den ilk açıklama geldi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, bölgede şiddetin tırmandırılmasına karşı olduklarını belirterek, "tüm taraflara ateşkese bağlı kalmaları" çağrısında bulundu.

22.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:01

ABD, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin gerek duyulması halinde ordusunun sınır dışında askeri görevde bulunabileceğini açıklamasının ardından Libya'da "tüm taraflara ateşkese bağlı kalmaları" çağrısında bulundu.

"BÖLGEDE ŞİDDETİN ARTMASINA KARŞI ÇIKIYORUZ"

ABD Ulusal Güvenlik Konseyinin Twitter hesabında, "ABD, Libya'da tüm taraflarda çatışmanın tırmandırılmasına şiddetle karşı çıkıyor. Taraflara ateşkese bağlı kalmaları ve derhal müzakereleri sürdürmeleri çağrısı yapıyoruz. Birleşmiş Milletlerin 5 artı 5 görüşmeleri, Kahire Bildirgesi ve Berlin süreci yoluyla ilerleme inşa etmeliyiz." paylaşımı yapıldı.

"GERGİNLİĞİN AZALTILMASI GEREKİYOR"

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano da günlük basın toplantısında, Sisi'nin açıklamalarına ilişkin soruya, "Yakın dönemde artan şiddet ve dış aktörler tarafından yapılan açıklamalar, ciddi endişe kaynağı. Acilen gerginliğin azaltılması gerekiyor." yanıtını vermişti.

Stano, uluslararası aktörlerin gerginliği artırmak yerine azaltmaya odaklanması gerektiğini vurgulayarak, "Tek seçenek, Libya halkı ve bölge istikrarı için Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde müzakere edilmiş bir çözüm." diye konuşmuştu.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, geçen cumartesi günü, Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

NE OLMUŞTU?

Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandıracaklarını aktaran Abdulfettah es-Sisi, "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." ifadesini kullanmıştı.

Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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