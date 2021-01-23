ABD'li ünlü televizyon sunucusu Larry King hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'li ünlü televizyon sunucusu Larry King hayatını kaybetti

23.01.2021 16:32 | Son Güncelleme: 23.01.2021 17:01
ABD'li ünlü televizyon sunucusu Larry King hayatını kaybetti

ABD televizyonlarında en uzun süre görev yapan isimlerinden biri olan, ünlü talk şov sunucusu Larry King 87 yaşında hayatını kaybetti. King, 3 haftadır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi görüyordu.

ABD'li ünlü televizyon sunucusu ve radyocu Larry King, 87 yaşında hayatını kaybetti. King'in oğlu Chance King, ünlü sunucunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ora Media, bu sabah 87 yaşında Los Angeles'taki Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nde vefat eden kurucu ortağımız, ev sahibi ve arkadaşımız Larry King'in ölümünü derin bir üzüntüyle duyuruyor" ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Kariyerinde 60 yılı aşkın deneyimi olan ve uzun yıllar 'Larry King Show' programını sunan usta gazeteci Larry King, koronavirüse yakalanmıştı. 87 yaşındaki King'in bir haftadan uzun süredir Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nde tedavi görüyordu. King'in ölümünün koronavirüs kaynaklı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

LARRY KING KİMDİR?

1985 yılından beri CNN'de yayınlanan 'Larry King Live' adlı programı sunan King, 40 binden fazla politikacı, sporcu ve ünlü ile gerçekleştirdiği röportajlarıyla 'ABD'nin en iyi röportajcısı ve sunucusu' olarak kabul edilmektedir.

40 binden fazla röportaja imza atan Larry King, üniversite eğitimi almamıştı.

ABD'li ünlü televizyon sunucusu Larry King hayatını kaybetti
Haber Yorumları (1)
SELİM: bir ömür küreselci şeytana hizmet ettin de noldu, şimdi öteki dünyada hesap zamanı
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Cnn Türk Otomobil Mesut Özil Zeytinyağı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'li ünlü televizyon sunucusu Larry King hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 17:12:05. #1.15#
title