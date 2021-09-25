ABD'li televizyon kanalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor - Haberler
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ABD'li televizyon kanalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de CBS News'e verdiği röportajda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımıyla ilgili olarak "Hangi ülkeden ne tür savunma sistemleri aldığımıza kimse müdahale edemeyecek" ifadelerini kullandı. Sunucunun "Rusya'dan başka bir set S-400 almayı planlıyor gibisiniz? Sözleriniz buna 'evet' der gibi" sorusunu da Cumhurbaşkanı, "Tabii ki, evet" diyerek karşılık verdi. Kanal, Erdoğan'ın açıklamalarını meydan okuma olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu için gittiği New York'ta CBS News'e röportaj verdi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı üzerine Abd'nin F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını durdurmasına ilişkin konuşan Erdoğan, "Hangi ülkeden, hangi seviyede ne tür savunma sistemleri aldığımıza kimse müdahale edemeyecek" dedi.

Sunucu Margaret Brennan'ın "Rusya'dan başka bir set S-400 almayı planlıyor gibisiniz? Sözleriniz buna 'evet' der gibi" sorusunu da Cumhurbaşkanı, "Tabii ki, evet" diyerek karşılık verdi.

"MEYDAN OKUMA" OLARAK YORUMLADILAR

CBS News ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını 'meydan okuma' olarak nitelendirdi ve "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetinin ABD'ye meydan okumayı ve Rus yapımı başka bir uçaksavar füze savunma sistemi satın almayı planladığını söyledi" ifadeleriyle yorumladı.

ABD'li televizyon kanalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor
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Gözde Nur Bayar
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