Sosyal medya fenomeni barbie bebeğe benzemek için 90 kilo verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sosyal medya fenomeni barbie bebeğe benzemek için 90 kilo verdi

26.01.2021 20:28 | Son Güncelleme: 26.01.2021 21:35

ABD'nin Nevada eyaletinde yaşayan ve sosyal medya fenomeni Avustralyalı 36 yaşındaki Kayla Lavende, 90 kilo verdi. Genç kadın, aşırı kilolarından dolayı uçakta iki koltuk bileti almak zorunda kalınca kilo verme kararı verdiğini açıkladı.

Sosyal medya fenomeni olan Avustralyalı genç kadın Kayla Lavende, 90 kilo vererek hayranı olduğu Barbie bebeklerine benzedi.

UÇAKTA İKİ KOLTUK ALINCA KİLO VERMEYE KARAR VERMİŞ

Lavende, uçakta kilolarından dolayı bir yerine iki koltuk almak zorunda kalınca kilo verme kararını verdiğini ifade etti. 154 kilodan 64 kiloya düşen genç kadın, 2 yıl boyunca diyet ve spor yaptığını belirtti.

BARBİE BANA HER ZAMAN İLHAM VERDİ

Plastik oyuncak Barbie'ye olan hayranlığından bahseden Kayla, ikonik oyuncak bebeğe olan takıntısının çocukken başladığını söyledi. Lavende basına yaptığı açıklamada, "Barbie olmak istediğimden değil ama bana her zaman ilham verdi" dedi.

Sosyal medya fenomeni barbie bebeğe benzemek için 90 kilo verdi
Sosyal medya fenomeni barbie bebeğe benzemek için 90 kilo verdi
Sosyal medya fenomeni barbie bebeğe benzemek için 90 kilo verdi
Sosyal medya fenomeni barbie bebeğe benzemek için 90 kilo verdi
Sosyal medya fenomeni barbie bebeğe benzemek için 90 kilo verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hulusi Akar Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Özcan Deniz Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Serdar Aziz Ali Şansalan
Tüm Haberler Türk Kavga Mesut Özil Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sosyal medya fenomeni barbie bebeğe benzemek için 90 kilo verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 21:34:29. #1.16#
title