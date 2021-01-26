Sosyal medya fenomeni barbie bebeğe benzemek için 90 kilo verdi

ABD'nin Nevada eyaletinde yaşayan ve sosyal medya fenomeni Avustralyalı 36 yaşındaki Kayla Lavende, 90 kilo verdi. Genç kadın, aşırı kilolarından dolayı uçakta iki koltuk bileti almak zorunda kalınca kilo verme kararı verdiğini açıkladı.

Sosyal medya fenomeni olan Avustralyalı genç kadın Kayla Lavende, 90 kilo vererek hayranı olduğu Barbie bebeklerine benzedi.

UÇAKTA İKİ KOLTUK ALINCA KİLO VERMEYE KARAR VERMİŞ

Lavende, uçakta kilolarından dolayı bir yerine iki koltuk almak zorunda kalınca kilo verme kararını verdiğini ifade etti. 154 kilodan 64 kiloya düşen genç kadın, 2 yıl boyunca diyet ve spor yaptığını belirtti.

BARBİE BANA HER ZAMAN İLHAM VERDİ

Plastik oyuncak Barbie'ye olan hayranlığından bahseden Kayla, ikonik oyuncak bebeğe olan takıntısının çocukken başladığını söyledi. Lavende basına yaptığı açıklamada, "Barbie olmak istediğimden değil ama bana her zaman ilham verdi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı