ABD'li şirketin ürettiği 15 dakikada sonuç veren test kiti Avrupa'da kullanılacak

ABD'de faaliyet gösteren Becton, Dickinson and Company adlı medikal ekipman şirketinin ürettiği ve ABD'de Temmuz ayından bu yana kullanılan 15 dakikada sonuç veren koronavirüs (Covid-19) test kitleri, Avrupa'da da kullanılacağı bildirildi.