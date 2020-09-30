ABD'li şirketin ürettiği 15 dakikada sonuç veren test kiti Avrupa'da kullanılacak
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ABD'li şirketin ürettiği 15 dakikada sonuç veren test kiti Avrupa'da kullanılacak

30.09.2020 21:25 | Son Güncelleme: 30.09.2020 21:29
ABD'li şirketin ürettiği 15 dakikada sonuç veren test kiti Avrupa'da kullanılacak

ABD'de faaliyet gösteren Becton, Dickinson and Company adlı medikal ekipman şirketinin ürettiği ve ABD'de Temmuz ayından bu yana kullanılan 15 dakikada sonuç veren koronavirüs (Covid-19) test kitleri, Avrupa'da da kullanılacağı bildirildi.

ABD'de faaliyet gösteren Becton, Dickinson and Company adlı medikal ekipman şirketinin ürettiği ve ABD'de Temmuz ayından bu yana kullanılan 15 dakikada sonuç veren koronavirüs (Covid-19) test kitleri, Avrupa'da da kullanılacağı bildirildi.

ABD merkezli Becton, Dickinson and Company medikal ekipman şirketinin ürettiği, 15 dakikada sonuç verdiği ifade edilen BD Veritor Plus System adlı koronavirüs test kiti, Avrupa'da kullanılıyor. Şirketten yapılan açıklamada, test kitlerinin Ekim ayı sonuna kadar Avrupa genelinde satışa sunulmaya başlanacağı ifade edildi. Şirket, söz konusu kitlerin koronavirüs testi konusunda 'efektif' olduğunu savunuyor.


- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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