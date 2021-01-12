ABD'li şirket, kanserin yerini tespit edebilecek bir teknoloji geliştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD'li şirket, kanserin yerini tespit edebilecek bir teknoloji geliştirdi

12.01.2021 21:01 | Son Güncelleme: 12.01.2021 21:05
ABD'li şirket, kanserin yerini tespit edebilecek bir teknoloji geliştirdi

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Earli, vücutta kanserli bölgeleri tespit etmek için yeni bir teknoloji geliştirdi.

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Earli, vücutta kanserli bölgeleri tespit etmek için yeni bir teknoloji geliştirdi. Dünyada bir ilk olma yolunda ilerlediği ifade edilen şirketin söz konusu teknoloji için 40 milyon dolar topladığı ifade edildi.

ABD'nin San Francisco kenti merkezli biyoteknoloji şirketi Earli, vücutta kanserli bölgeleri tespit etmek için yeni bir teknoloji geliştirdi. Dünyada bir ilk olma yolunda ilerlediği ifade edilen teknolojide, vücuda kanser hücrelerini tespit etmek için bir ilacın enjekte edildiği, ardından bu ilacın kanserli hücrelere parlamasına neden olan bir enzim vermeye zorladığı ifade edildi. Bu parlamanın PET taramasında görüntülenebildiği aktarıldı.


ABD'li şirket, kanserin yerini tespit edebilecek bir teknoloji geliştirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Nikol Paşinyan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Eser Yenenler İbrahim Tatlıses
Spor Samet Aybaba Emre Taşdemir Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Türk Kaza Twitter Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'li şirket, kanserin yerini tespit edebilecek bir teknoloji geliştirdi - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 21:05:27. #1.15#
title