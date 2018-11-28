ABD'li Senatörden Kaşıkçı Açıklaması: "Pire İçin Yorgan Yakmak İstemiyoruz"

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Bob Corker, Cemal Kaşıkçı cinayetinden dolayı Suudi Arabistan ile ilişkiler konusunda "Pire için yorgan yakmak istemiyoruz" dedi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Bob Corker, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu. Corker, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın cinayete dahil olduğundan emin olduklarını belirterek, "Pire için yorgan yakmak istemiyoruz. Ancak bir bedel ödenmesi gerekir" dedi.

"Cinayet temelde CIA tarafından onaylandı"

ABD'de Cumhuriyetçi Parti Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ise Kaşıkçı cinayetini "Nefret uyandıran bir eylem" olarak nitelendirerek olayın bir kongre cevabını hak ettiğini söyledi. McConnell, açık bir şekilde gerçekleşen olayın temelde Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından onaylandığını ve Suudiler tarafından işlenen cinayetin ABD'nin dünyada savunduğu her şeye tamamen ters düştüğünü ifade etti.

Suudi Arabistan'ın Orta Doğu'da ABD'nin stratejik ortağı olduğunu söyleyen McConnell, ancak bu durumundan dolayı olayın sorumlularının korumaması gerektiğini söyledi. McConel, "Beyaz Saray'da kim olursa olsun Suudi Arabistan ile ilişkilerimiz hep pragmatik olmuştur. İranlılara karşı muhalefetine değer veriyoruz ve sanırım neredeyse hiç kimse Suudilerle olan ilişkimizi tamamen koparmamız gerektiğine inanmıyor. Ama evet, bir çeşit cevap uygun olacak ve bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz" dedi.

McConnell, ayrıca ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Trump yönetiminin konuyla ilgili soruşturması hakkında senatörlerle görüşeceği açıkladı. - WASHINGTON