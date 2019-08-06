ABD'li şarkıcı Pink'in özel jeti yandı

06.08.2019 16:30

Norveç'ten Danimarka'ya uçan ABD'li şarkıcı Pink'in özel jeti, Doğu Jutland Metropol bölgesindeki Aarhus Havalimanı'na inişi sırasında yandı. ABD'li şarkıcı Pink'in özel jeti Danimarka'nın Doğu Jutland Metropol bölgesinde yer alan Tirstrup kasabasındaki Aarhus Havalimanı'nda yandı. Norveç'in başkenti Oslo'da verdiği konser sonunda Danimarka'ya uçan şarkıcının menajerinin ve ekipten diğer kişilerin bulunduğu Cessna 560XL model uçağın iniş sırasında alev aldığı bildirildi. Yerel basın, uçakta bulunan 10 mürettebat dahil kimsenin yaralanmadığını bildirdi. Aarhus Havalimanı yetkilileri, uçaktaki yangının havalimanı trafiğini aksatmadığı bilgisini verdi. Pink, Çarşamba günü Danimarka'nın Jutlant bölgesindeki Horsens şehrinde konser verecek.

(İHA)

Kaynak: İHA