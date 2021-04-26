ABD'li şarkıcı Kanye West'in spor ayakkabıları açık artırmada 1,8 milyon dolara satıldı
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ABD'li şarkıcı Kanye West'in spor ayakkabıları açık artırmada 1,8 milyon dolara satıldı

ABD'li şarkıcı Kanye West'in spor ayakkabıları açık artırmada 1,8 milyon dolara satıldı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'li ünlü şarkıcı Kanye West'in 2008 Grammy Ödül töreninde sergilediği performans sırasında giydiği spor ayakkabıları, açık artırmada 1,8 milyon dolara alıcı buldu.

NEW ABD'li ünlü şarkıcı Kanye West'in 2008 Grammy Ödül töreninde sergilediği performans sırasında giydiği spor ayakkabıları, açık artırmada 1,8 milyon dolara alıcı buldu.

Sotheby's Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada, West'in "Nike Air Yeezy 1" model spor ayakkabısının özel bir firma tarafından 1,8 milyon dolara satın alındığı belirtildi.

Söz konusu spor ayakkabılarının "şimdiye kadar halka açık satışta en yüksek fiyat rekoru" kırdığına dikkati çekildi.

New York merkezli Christie's Müzayede Evi tarafından Ağustos 2020'de satışa çıkarılan ünlü basketbolcu Michael Jordon'un "85 Jordan 1" spor ayakkabısı 615 bin dolara alıcı bulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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