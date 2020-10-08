ABD'li şair Louis Glück, Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu
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ABD'li şair Louis Glück, Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu

08.10.2020 14:16 | Son Güncelleme: 08.10.2020 14:29

Dünyanın en köklü ödüllerinden olan Nobel Edebiyat Ödülü, ABD'li şair Louis Glück'e verildi.

İsveç Akademisi, Glück'e ödülü bireysel varoluşu evrensel kılan kusursuz şiirsel sesi nedeniyle verdi. Glück, şiir alanında duygusal yoğunluk içermesiyle, tarih ya da doğadan yararlanmasıyla biliniyor.

NOBEL'İN EN TARTIŞMALI KATEGORİSİ

Dünyanın en köklü ödüllerinden olan Nobel'de edebiyat kategorisi son yılların en tartışmalı ödül kategorisi halini aldı. 2018 yılında edebiyat ödülleri öncesinde taciz skandalının yaşandığı İsveç Akademisi'nde tören ertelenmiş ve Leh yazar Olga Tokarczuk ödülünü 2019 yılında almıştı. 2019 yılının kazananı ise Avusturyalı yazar Peter Handke uluslararası kamuoyunda büyük bir tartışma yaratmıştı. Balkan Savaşları sırasında Sırpları desteklediğini her fırsatta dile getiren ve Sırbistan'ın işlediği savaş suçları yüzünden özür dilemeyen Handke'ye ödül verilmesi büyük tepki çekmişti. Başta Türkiye, Arnavutluk ve Bosna Hersek olmak üzere birçok ülkede Nobel Ödül Töreni'ne katılmama kararı almıştı.

ABD'li şair Louis Glück, Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu
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