ABD'li polis hakkında utanç veren suçlama! Rüşvet olarak eskortla cinsel ilişkiye girdi - Haberler
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ABD'li polis hakkında utanç veren suçlama! Rüşvet olarak eskortla cinsel ilişkiye girdi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

ABD'nin Doğu bölgesinde görevli polis memuru Wayne Peiffer hakkında utanç verici bir suçlama ortaya atıldı. Buna göre Wayne Peiffer, ücretsiz olarak bir eskortla cinsel ilişkiye girmesi karşılığında fuhuş çetesine koruma sağladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğu bölgesindeki Massachusetts eyaletinin gözde tatil merkezlerinden biri olan Brewster'da polis memuru olarak görev yapan Wayne Peiffer hakkında utanç veren bir suçlama ortaya atıldı.

Savcılık, Wayne Peiffer hakkındaki şikayetleri değerlendirdikten sonra polis memurunu takibe aldı. Ekiplerin yaptığı takip sonucunda Peiffer'in Meksika'dan ve çeşitli yerlerden kadınları kaçırarak kentte fuhuş yaptıran bir çeteyle ilişkili olduğu saptandı.

Polis ekipleri, söz konusu çetenin genç kızları Amerika'da daha iyi bir yaşam vaadiyle kandırdığını ve bu şekilde kente getirdiğini belirtti. Ancak asıl olay, fuhuş çetesinin yakalanmasının ardından patlak verdi.

ABD'li polis hakkında utanç veren suçlama! Rüşvet olarak eskortla ücretsiz cinsel ilişkiye girdi

Bölgede görev yapan Peiffer, 6 kişilik bir polis ekibiyle birlikte fuhuş çetesinin faaliyetlerini tespit etti. Ancak iddialara göre Peiffer, çete üyeleriyle anlaşma sağlayarak ücretsiz eskort hizmeti aldı ve çeteyi operasyonlara karşı önceden uyardı.

İddialara göre Peiffer, olayı o kadar ileriye götürdü ki çetenin elinde olan eskortlarla polis karakolunda dahi ilişkiye girdi. Hakkındaki suçlamalarla ilgili yeterli delil bulunan Peiffer önceki salı günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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