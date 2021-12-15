ABD'li polis hakkında utanç veren suçlama! Rüşvet olarak eskortla cinsel ilişkiye girdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğu bölgesindeki Massachusetts eyaletinin gözde tatil merkezlerinden biri olan Brewster'da polis memuru olarak görev yapan Wayne Peiffer hakkında utanç veren bir suçlama ortaya atıldı.

FUHUŞ ÇETESİNE YARAR SAĞLADI İDDİASI

Savcılık, Wayne Peiffer hakkındaki şikayetleri değerlendirdikten sonra polis memurunu takibe aldı. Ekiplerin yaptığı takip sonucunda Peiffer'in Meksika'dan ve çeşitli yerlerden kadınları kaçırarak kentte fuhuş yaptıran bir çeteyle ilişkili olduğu saptandı.

DAHA İYİ YAŞAM VAAT EDİYORLARDI

Polis ekipleri, söz konusu çetenin genç kızları Amerika'da daha iyi bir yaşam vaadiyle kandırdığını ve bu şekilde kente getirdiğini belirtti. Ancak asıl olay, fuhuş çetesinin yakalanmasının ardından patlak verdi.

ÇETEYE KORUMA SAĞLADI

Bölgede görev yapan Peiffer, 6 kişilik bir polis ekibiyle birlikte fuhuş çetesinin faaliyetlerini tespit etti. Ancak iddialara göre Peiffer, çete üyeleriyle anlaşma sağlayarak ücretsiz eskort hizmeti aldı ve çeteyi operasyonlara karşı önceden uyardı.

KARAKOLDA BİLE İLİŞKİYE GİRDİ

İddialara göre Peiffer, olayı o kadar ileriye götürdü ki çetenin elinde olan eskortlarla polis karakolunda dahi ilişkiye girdi. Hakkındaki suçlamalarla ilgili yeterli delil bulunan Peiffer önceki salı günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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