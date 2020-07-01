ABD'li oyuncu Jennifer Aniston'dan maske uyarısı
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ABD'li oyuncu Jennifer Aniston'dan maske uyarısı

ABD'li oyuncu Jennifer Aniston, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada insanları maske takmaları konusunda ser bir dille uyardı.

ABD'li oyuncu Jennifer Aniston'dan maske uyarısı
01.07.2020 11:55 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:44

ABD'li oyuncu Jennifer Aniston, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada insanları maske takmaları konusunda ser bir dille uyardı.

ABD'li oyuncu Jennifer Aniston sosyal medya hesabından koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayranlarına "Lanet maskeyi takın" açıklamasında bulunduğu bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "Anlıyorum maske takmak endişeli ve stresli ancak iş yerlerinin kapanması daha kötü değil mi ? İnsanlar işlerini kaybediyor, sağlık çalışanları büyük yorgunluk içerisinde ve virüs nedeniyle pek çok kişi hayatını kaybediyor çünkü yeteri kadar çabalamıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Birbirimizi güvende tutmalıyız diyen Aniston, "Eğer insan hayatını önemsiyorsan lütfen maskeni tak" diye vurguladı.


Kaynak: DHA

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