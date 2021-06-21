ABD'li Müslümanların çatı organizasyonu, ABD Kongresinde 6. Müslüman Kongre Günü'nü başlattı
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ABD'li Müslümanların çatı organizasyonu, ABD Kongresinde 6. Müslüman Kongre Günü'nü başlattı

ABD'li Müslümanların çatı organizasyonu, ABD Kongresinde 6. Müslüman Kongre Günü'nü başlattı
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD'de Müslüman sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO), ABD Kongresinde 6. Müslüman Kongre Günü'nü düzenledi.

ABD'de Müslüman sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO), ABD Kongresinde 6. Müslüman Kongre Günü'nü düzenledi.

24 Haziran'a kadar devam etmesi planlanan Müslüman Kongre Günü kapsamında 470 kayıtlı Müslüman delege ve aktivist, Kongre'de Amerikalı Müslümanları etkileyen konuları görüşecek.

Söz konusu konular arasında ABD Temsilciler Meclisinden geçen ve Müslümanlar ile azınlıkların haklarının korunmasına yönelik yasa tasarılarının Senatodan da geçirilmesi, ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde İslamofobi elçisi atanması, eski Başkan Donald Trump döneminde Müslüman ülkelere getirilen yasaklar nedeniyle rafa kaldırılan vizelerin tekrar açılması, İsrail hükümetinin Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulması yer alıyor.

USMCO Genel Sekreteri Usame Cemal, yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm Amerikan halkını etkileyen tartışmalar yapılırken ve kararlar alınırken, Müslümanların siyasi alandaki varlıklarını sürdürmesi ve genişletmesi hayati önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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ABD'li Müslümanların çatı organizasyonu, ABD Kongresinde 6. Müslüman Kongre Günü'nü başlattı - Haberler
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