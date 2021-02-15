ABD'li kadın, Sevgililer Günü'nde eşine beğendiği kadınların fotoğraflarını hediye etti
Sevgililer Günü'nün en farklı hediyesi Gloria isimli ABD'li bir kadından geldi. Eşinin Instagram'da beğendiği kadınların fotoğraflarını çıkaran Gloria, fotoğraflardan bir hediye kutusu hazırladı. O anları videoya alan genç kadın, sosyal medyada viral oldu.
ABD'de yaşayan TikTok kullanıcısı Gloria isimli bir kadın, sevgilisine hazırladığı 14 Şubat hediyesi ile gündem oldu.
VİDEO 16 MİLYON İZLENME ALDI
Eşinin sosyal medya platformu Instagram üzerinden beğendiği kadın fotoğraflarını çıkaran genç kadın, fotoğraflardan oluşan bir hediye hazırladı. O anları, "Siz erkeğinize Sevgililer Günü hediyesi olarak ne aldınız?" notu ile TikTok hesabından paylaşan Gloria, 16 milyon izlenme aldı.
BİRÇOK KULLANICI ZAVALLICA BULDU
Kısa zamanda milyonlarca kişi tarafından paylaşılıp viral olan video sonrası genç kadın, eşinin hediyeye verdiği tepkiyi de kayda aldı. "Bu ne" diyerek şaşıran eşi hediyeyi beğendiğini söylerken, birçok sosyal medya kullanıcısı ise bu durumu zavallıca buldu.