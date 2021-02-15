ABD'li kadın, Sevgililer Günü'nde eşine beğendiği kadınların fotoğraflarını hediye etti
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ABD'li kadın, Sevgililer Günü'nde eşine beğendiği kadınların fotoğraflarını hediye etti

15.02.2021 17:08 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:52

Sevgililer Günü'nün en farklı hediyesi Gloria isimli ABD'li bir kadından geldi. Eşinin Instagram'da beğendiği kadınların fotoğraflarını çıkaran Gloria, fotoğraflardan bir hediye kutusu hazırladı. O anları videoya alan genç kadın, sosyal medyada viral oldu.

ABD'de yaşayan TikTok kullanıcısı Gloria isimli bir kadın, sevgilisine hazırladığı 14 Şubat hediyesi ile gündem oldu.

VİDEO 16 MİLYON İZLENME ALDI

Eşinin sosyal medya platformu Instagram üzerinden beğendiği kadın fotoğraflarını çıkaran genç kadın, fotoğraflardan oluşan bir hediye hazırladı. O anları, "Siz erkeğinize Sevgililer Günü hediyesi olarak ne aldınız?" notu ile TikTok hesabından paylaşan Gloria, 16 milyon izlenme aldı.

BİRÇOK KULLANICI ZAVALLICA BULDU

Kısa zamanda milyonlarca kişi tarafından paylaşılıp viral olan video sonrası genç kadın, eşinin hediyeye verdiği tepkiyi de kayda aldı. "Bu ne" diyerek şaşıran eşi hediyeyi beğendiğini söylerken, birçok sosyal medya kullanıcısı ise bu durumu zavallıca buldu.

ABD'li kadın, Sevgililer Günü'nde eşine beğendiği kadınların fotoğraflarını hediye etti
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