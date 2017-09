ABD'li İşdamına Kefalet Şoku

ABD'de yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan Turing adlı tıbbi ürünler firmasının sahibi Martin Shkreli'nin, kefaletle serbest kalma talebi mahkeme tarafından reddedildi.



İlaç fiyatlarını astronomik şekilde artırdığı için ülkenin en çok nefret edilen şahısları arasında gösterilen iş adamının, Hilary Clinton'a yönelik hakaret dolu açıklamaları kefalet talebinin kabul edilmemesine neden oldu.



Sanığın avukatı Ben Brafman, duruşmanın ardından şunları söyledi: "Elbette hayal kırıklığı duyuyoruz. Biz mahkemenin yanlış bir karar verdiğini düşünüyoruz. Ama şu anda bu karara uymaktan başka çaremiz yok."



"Pharma Bro" Martin Shkreli Is Going To Jail After Threatening Hillary Clinton https: //t.co/Viwo72S8gz by bri_sacks— Chris Geidner (chrisgeidner) 13 September 2017



Shkreli, "Clinton Vakfı sırlarını korumak için cinayet işlemeyi göze alıyor" diyerek, Clinton'ın kendisine getirilecek her bir saç teli için 5 bin dolar ödül koymuştu.



Hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istenen iş adamı, yatırım fonlarında sahtekarlık yapmakla suçlanıyor. Mahkeme, kararını ocak ayında verecek.



32 yaşındaki girişimci AIDS hastalarının kullandığı "Daraprim" adlı ilacın haklarını satın almış ve bir gecede fiyatını yüzde 5 bin arttırarak 13,50 dolardan 750 dolara çıkarmıştı.



