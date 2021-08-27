ABD'li haber sunucudan insanlık dışı sözler: Her ölen ABD'li asker için bir Afgan şehri yeryüzünden silinmeli
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ABD'li haber sunucudan insanlık dışı sözler: Her ölen ABD'li asker için bir Afgan şehri yeryüzünden silinmeli

ABD'li haber sunucudan insanlık dışı sözler: Her ölen ABD'li asker için bir Afgan şehri yeryüzünden silinmeli
Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Dünya

Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleşen arka arkaya patlamalar sonucu 12'si Amerikan askeri olmak üzere en az 60 kişi hayatını kaybetti. Şimdiye kadarki en tepki çeken açıklama ise ABD'li haber sunucusu Todd Starnes'dan geldi. Starnes, yaptığı paylaşımda "Öldürülen her Amerikalı için Afganistan'daki bir şehir yeryüzünden silinmelidir" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmeye karar vermesiyle başlayan kaos dalgası devam ediyor. Taliban'ın ülkede yönetimi ele geçirmesiyle başlayan tahliye operasyonları sürerken, başkent Kabil'de arka arkaya 6 patlama gerçekleşti. Son duruma göre 12 Amerikan askeri dahil olmak üzere en az 60 kişi hayatını kaybederken, 140 kişi ise yaralandı.

"HER ÖLDÜRÜLEN AMERİKALI İÇİN BİR ŞEHİR YOK EDİLMELİ"

İlk patlamaların ardından FOX News'te radyo moderatörlüğü yapan haber sunucusu Todd Starnes, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla birçok kesim tarafından tepkilerin odağına getirildi. Starnes, yaptığı paylaşımda "Öldürülen her Amerikalı için Afganistan'daki bir şehir yeryüzünden silinmelidir." ifadelerini kullandı.

ABD'li haber sunucusu Todd Starnes'dan patlamayla ilgili tepki çeken paylaşım

"KÖTÜLÜĞE KARŞI ACIMASIZ OLUNMALI"

Gelen tepkiler üzerine ikinci bir paylaşım yapan Starnes, "Eğer Taliban'ı bu tür bir dille tehdit etmezseniz, cinayetler devam edecek. Kötülükle acımasız bir şekilde mücadele edilmeli." dedi.

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