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ABD'li enerji şirketi Chevron'un, avukat Steven Donziger'e karşı açtığı dava protesto edildi

AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde toplanan göstericiler, ABD'li enerji şirketi Chevron'un, avukat Steven Donziger'e karşı açtığı dava kapsamında "Donziger'e Özgürlük" talebiyle Manhattan Temyiz Mahkemesi önünde toplandı.

ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde toplanan göstericiler, ABD'li enerji şirketi Chevron'un, avukat Steven Donziger'e karşı açtığı dava kapsamında "Donziger'e Özgürlük" talebiyle Manhattan Temyiz Mahkemesi önünde toplandı. Davalı Steven Donziger'in katıldığı gösteriye İngiliz söz yazarı ve şarkıcı Roger Waters da katıldı.

ABD'li enerji şirketi Chevron'un, avukat Steven Donziger'e karşı açtığı dava protesto edildi

ABD'li enerji şirketi Chevron'un, avukat Steven Donziger'e karşı açtığı dava protesto edildi

ABD'li enerji şirketi Chevron'un, avukat Steven Donziger'e karşı açtığı dava protesto edildi

ABD'li enerji şirketi Chevron'un, avukat Steven Donziger'e karşı açtığı dava protesto edildi
AA / Lokman Vural Elibol - Son Dakika Haberleri
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Haber: ABD'li enerji şirketi Chevron'un, avukat Steven Donziger'e karşı açtığı dava protesto edildi - Haberler
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