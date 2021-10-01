ABD'li enerji şirketi Chevron'un, avukat Steven Donziger'e karşı açtığı dava protesto edildi
AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel
ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde toplanan göstericiler, ABD'li enerji şirketi Chevron'un, avukat Steven Donziger'e karşı açtığı dava kapsamında "Donziger'e Özgürlük" talebiyle Manhattan Temyiz Mahkemesi önünde toplandı.
ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde toplanan göstericiler, ABD'li enerji şirketi Chevron'un, avukat Steven Donziger'e karşı açtığı dava kapsamında "Donziger'e Özgürlük" talebiyle Manhattan Temyiz Mahkemesi önünde toplandı. Davalı Steven Donziger'in katıldığı gösteriye İngiliz söz yazarı ve şarkıcı Roger Waters da katıldı.