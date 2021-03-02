ABD'li bisiklet takımı sahil temizliği yaptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamp yapan ABD'li bisiklet takımı Wildlife Generation Pro Cycling, Okurcalar sahilinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Takımda yer alan sporcular, kam yaptıkları otelin de bulunduğu Okurcalar Mahallesi'nde sahile atılan, rüzgar ve akarsularla sürüklenen atıklar için harekete geçti. Sporcular kısa sürede, plajda kirlilik oluşturan çok miktarda ağaç dalı, pet şişe ve poşet gibi çöpleri topladı.

Wildlife Generation Pro Cycling Team Genel Müdürü Danny Van Haute, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alanya'nın ve Türkiye'nin çok güzel olduğunu söyledi.

4 haftadır Alanya'da kamp yaptıklarını ve bu sürede gerçekleşen yarışlara katıldıklarını dile getiren Haute, "Takımımızın adı doğayı geliştirmek anlamını taşıyor. Tüm dünyada yarışlara gidiyoruz. Her gittiğimiz ülkede bu organizasyonu yapıyoruz. Amacımız dünyayı güzelleştirmek ve doğayı temiz tutmak." ifadelerini kullandı.

Antrenman yaptıkları yollarda sürücülerin çok kibar davrandığına değinen Haute, "Türkler çok temiz ve burada olduğumuz için mutluyuz. Nisanda Konya'ya, temmuzda ise Kayseri'ye tekrar geleceğiz. Daha sonraki yıllarda da gelmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt