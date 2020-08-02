ABD'li astronotların Space X aracıyla dünyaya dönmeleri bekleniyor
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BBC

ABD'li astronotların Space X aracıyla dünyaya dönmeleri bekleniyor

ABD'li astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken, dünyaya dönüş için Doug Endeavour kapsülleriyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı.

ABD'li astronotların Space X aracıyla dünyaya dönmeleri bekleniyor
02.08.2020 11:27 | Son Güncelleme: 02.08.2020 11:50

ABD'li astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken, dünyaya dönüş için Doug Endeavour kapsülleriyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı.

ikilinin, Türkiye saatiyle 21: 40'ta, Florida açıklarında suya iniş yapmaları bekleniyor.

Astronotların, başarılı bir şekilde dünyaya inebilmesi ABD'nin bir kez daha yörüngeye astronot gönderip, güvenle geri getirebilecek kabiliyete sahip olması anlamına geliyor.

Ülke, 2011'de tüm uzay mekiklerini emekliye ayırarak, bu kabiliyetini kaybetmişti.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA ve ticari ortağı Space X, iniş yerini Florida'nın doğu kıyılarına doğru kayan Isaias Kasırgası'ndan uzak bir noktada seçti.

Astronotları sudan çıkaracak kurtarma tekneleri de Meksika Körfezi'ne, Batı Florida kıyılarına yönlendirildi.

Astronotların geri dönüşünü rüzgar ve dalga koşullarının belli ölçülerde olması gerekiyor ve görev kontrol, atronotların atmosfere girişine nihai onayı vermeden önce son hava durumu raporlarını inceleyecek.





Onay verildiğinde, Hurley ve Behnken'i taşıyan kapsül itici motorlarını ateşleyecek.

Hızla alçalan kapsül, atmosferde alçalırken, kapsülün altındaki sıcaklıklar 2 bin dereceyi bulacak.

Kapsül saatte yaklaşık 560 kilomtre hızla alçalırken, 5500 metre yükseklikte ilk paraşüt sistemi açılacak, daha sonra kapsülü yavaşça suya indirmesi umulan ikinci paraşüt sistemi 1800 metre irtifada devreye girecek.





ABD, son olarak 45 yıl önce astronotları suya indirmişti.

Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'na Mayıs sonunda yollanmış ve yine SpaceX şirketinin yaptığı Falcon-9 roketiyle çıktıkları yolculuk, Amerikan uzay araştırmalarında yeni bir dönemin başlangıcı olmuştu.

Boeing de, Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir "taksi hizmeti" başlatmayı umuyor, ancak şirketin Starliner kapsülünde yaşanan yazılım sorunları nedeniyle, projede gecikmeler yaşandı.





Endeavour kapsülü yeniden elden geçirilip, gelecek yıl yapılacak bir uçuşta kullanılacak.

Bu uçuşta da astronot Bob Behnken'i eşi, Megan McArthur da yer alacak.

BBC
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