ABD, koronavirüsün Latin Amerika'daki merkezi Brezilya'dan ülkeye girişleri durdurdu
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ABD, koronavirüsün Latin Amerika'daki merkezi Brezilya'dan ülkeye girişleri durdurdu

ABD, yeni tip koronavirüs salgınının Latin Amerika'daki merkez üssü haline gelen Brezilya'dan ülkeye girişlerin durdurdu.

25.05.2020 00:49 | Son Güncelleme: 25.05.2020 01:09

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Brezilya'dan ABD'ye girişlerin askıya alınmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

McEnany, açıklamasında, "Başkan bugün, son 14 gündür Brezilya'da bulunan yabancı kişilerin ABD'ye girişlerini askıya alarak ülkemizi korumak için kararlı bir adım attı." ifadesini kullandı. Brezilya'daki vaka sayısının 310 bini geçtiğini hatırlatan McEnany, Brezilya'nın dünyada en fazla vakaya ev sahipliği yapan ülkeler arasında olduğunu vurguladı.

TİCARET DEVAM EDECEK

Brezilya'dan ABD'ye gelmek isteyen kişilerin ülkedeki salgını daha da artırmasından endişe ettiklerini aktaran Beyaz Saray Sözcüsü, söz konusu seyahat kısıtlamasından ABD vatandaşlarının etkilenmeyeceğini ve iki ülke arasındaki ticaretin devam edeceğini belirtti.

BREZİLYA VAKA SAYISINDA DÜNYADA 2. SIRADA

Kovid-19'la ilgili verileri derleyen "Worldometers" adlı sitede yer alan güncel bilgilere göre Brezilya, Rusya'yı dün geride bırakarak 357 bin 839 vaka ile ABD'nin ardından 2. sıraya yerleşti. Ülkedeki Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı ise 22 bin 500 olarak rapor edildi.

BREZİLYA KORONANIN YENİ MERKEZ ÜSSÜ OLDU

Dünya Sağlık Örgütü Brezilya ile birlikte Güney Amerika'nın koronavirüs salgınının yeni merkez üssü haline geldiğini duyurdu. Örgüt ayrıca Brezilya'nın, kıtada virüsten "açıkça en çok etkilenen" ülke konumunda olduğunu kaydetti.

ABD, koronavirüsün Latin Amerika'daki merkezi Brezilya'dan ülkeye girişleri durdurdu

Kaynak: AA

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