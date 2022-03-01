ABD Konsolosluğu Ukrayna Bayrağıyla aydınlatıldı

ABD İstanbul Başkonsolosluğu binası, dün akşamdan itibaren, Ukrayna Bayrağının sarı ve mavi renkleriyle ışıklandırıldı. Binanın aydınlatılmış hali Başkonsolosluğun Twitter hesabından #UnitedwithUkraine, #Ukraine, #UkraynanınYanındayız ve #Ukrayna etiketleriyle paylaşıldı.