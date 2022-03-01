ABD Konsolosluğu Ukrayna Bayrağıyla aydınlatıldı - Haberler

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ABD Konsolosluğu Ukrayna Bayrağıyla aydınlatıldı

Demirören Haber Ajansı, Murat Deliklitaş - Güncel
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AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosluğu binası, Ukrayna Bayrağının renkleri ile aydınlatıldı.

İSTANBUL (DHA) - AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosluğu binası, Ukrayna Bayrağının renkleri ile aydınlatıldı.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu binası, dün akşamdan itibaren, Ukrayna Bayrağının sarı ve mavi renkleriyle ışıklandırıldı. Binanın aydınlatılmış hali Başkonsolosluğun Twitter hesabından #UnitedwithUkraine, #Ukraine, #UkraynanınYanındayız ve #Ukrayna etiketleriyle paylaşıldı.


- İstanbul
ABD Konsolosluğu Ukrayna Bayrağıyla aydınlatıldı

ABD Konsolosluğu Ukrayna Bayrağıyla aydınlatıldı

ABD Konsolosluğu Ukrayna Bayrağıyla aydınlatıldı

Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, İstanbul, Ukrayna, Güncel, Haberler

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