ABD Kongresi baskınında kafasında boynuzlarla görüntülenen "QAnon Şamanı", hakkındaki suçlamaları kabul etti

NEW ABD'de 6 Ocak'taki Kongre Binası baskınında kafasında boynuzlarla dikkatleri üzerine çeken ve "QAnon Şamanı" olarak bilinen Jacob Chansley, hakkındaki suçlamaları kabul etti.

NEW ABD'de 6 Ocak'taki Kongre Binası baskınında kafasında boynuzlarla dikkatleri üzerine çeken ve "QAnon Şamanı" olarak bilinen Jacob Chansley, hakkındaki suçlamaları kabul etti.

Kongre Binası baskınında kafasında boynuzla, üstü çıplak, yüzü boyalı bir halde görüntülenen ve medyada geniş yer bulan Chansley'nin 41 ila 51 ay arasında hapis cezası alması bekleniyor.

Yaklaşık 8 aydır hapishanede tutulan ve kendisini aşırı sağcı komplo teorileri hareketi "QAnon Şamanı" olarak tanımlayan Chansley, suçunu kabul ettikten sonra cezası belli olana kadar serbest bırakılması talebinde bulundu.

Chansley'nin ceza duruşması 17 Kasım'da yapılacak.

Jacob Chansley, "inancı gereği organik yiyecek yemesi" gerektiği talebinin ardından Virginia'daki bir hapishaneye transfer edilmiş, daha sonra da hücre hapsinin akıl sağlığını etkilediği gerekçesiyle Colarado'da bir hapishaneye gönderilmişti.

Chansley, Kongre Binası'na giren grubun arasındaydı

Chansley, 6 Ocak'ta Kongre Binası'ndaki ayaklanmadaki rolü nedeniyle kargaşaya neden olmak, işleyişi engelleme, düzensiz davranış ve diğer suçlamalarla karşılaşmıştı.

Kongre, Joe Biden'ın seçim zaferini tasdik edecek oylamayı yapmak için toplandığı sırada Chansley, yüzlerce Trump yanlısıyla polis barikatlarını yıkarak Kongre Binası'na giren grubun arasındaydı.

Mahkeme kayıtlarında Chansley, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "tüm yurtseverlerin 6 Ocak'ta Washington'a gelmesi" talebi üzerine Kongre Binası'na geldiğini söylemişti.

FBI, Chansley'i isyan sırasında çekilen ilginç görüntülerinden teşhis etmişti.

Chansley, elinde taşıdığı bir mızrağın ucunda ABD bayrağı taşıyarak Kongre Binası'nın içine girip Senato kürsüsüne oturmuştu.

Yetkililer, Chansley'in eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'e de bir tehdit notu yazdığını iddia etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük