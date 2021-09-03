ABD Kongresi baskınında kafasında boynuzlarla görüntülenen "QAnon Şamanı", hakkındaki suçlamaları kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD Kongresi baskınında kafasında boynuzlarla görüntülenen "QAnon Şamanı", hakkındaki suçlamaları kabul etti

ABD Kongresi baskınında kafasında boynuzlarla görüntülenen 'QAnon Şamanı', hakkındaki suçlamaları kabul etti
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW ABD'de 6 Ocak'taki Kongre Binası baskınında kafasında boynuzlarla dikkatleri üzerine çeken ve "QAnon Şamanı" olarak bilinen Jacob Chansley, hakkındaki suçlamaları kabul etti.

NEW ABD'de 6 Ocak'taki Kongre Binası baskınında kafasında boynuzlarla dikkatleri üzerine çeken ve "QAnon Şamanı" olarak bilinen Jacob Chansley, hakkındaki suçlamaları kabul etti.

Kongre Binası baskınında kafasında boynuzla, üstü çıplak, yüzü boyalı bir halde görüntülenen ve medyada geniş yer bulan Chansley'nin 41 ila 51 ay arasında hapis cezası alması bekleniyor.

Yaklaşık 8 aydır hapishanede tutulan ve kendisini aşırı sağcı komplo teorileri hareketi "QAnon Şamanı" olarak tanımlayan Chansley, suçunu kabul ettikten sonra cezası belli olana kadar serbest bırakılması talebinde bulundu.

Chansley'nin ceza duruşması 17 Kasım'da yapılacak.

Jacob Chansley, "inancı gereği organik yiyecek yemesi" gerektiği talebinin ardından Virginia'daki bir hapishaneye transfer edilmiş, daha sonra da hücre hapsinin akıl sağlığını etkilediği gerekçesiyle Colarado'da bir hapishaneye gönderilmişti.

Chansley, Kongre Binası'na giren grubun arasındaydı

Chansley, 6 Ocak'ta Kongre Binası'ndaki ayaklanmadaki rolü nedeniyle kargaşaya neden olmak, işleyişi engelleme, düzensiz davranış ve diğer suçlamalarla karşılaşmıştı.

Kongre, Joe Biden'ın seçim zaferini tasdik edecek oylamayı yapmak için toplandığı sırada Chansley, yüzlerce Trump yanlısıyla polis barikatlarını yıkarak Kongre Binası'na giren grubun arasındaydı.

Mahkeme kayıtlarında Chansley, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "tüm yurtseverlerin 6 Ocak'ta Washington'a gelmesi" talebi üzerine Kongre Binası'na geldiğini söylemişti.

FBI, Chansley'i isyan sırasında çekilen ilginç görüntülerinden teşhis etmişti.

Chansley, elinde taşıdığı bir mızrağın ucunda ABD bayrağı taşıyarak Kongre Binası'nın içine girip Senato kürsüsüne oturmuştu.

Yetkililer, Chansley'in eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'e de bir tehdit notu yazdığını iddia etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

ABD, Katar ve Türkiye ile Kabil havalimanının yeniden açılması için yakın çalıştıklarını açıkladı
ABD, Katar ve Türkiye ile Kabil havalimanının yeniden açılması için yakın çalıştıklarını açıkladı
Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanının bir an önce yeniden açılması için Türkiye ve Katar ile yakın bir şekilde...
Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanının bir an önce yeniden açılması için Türkiye ve Katar ile yakın bir şekilde...
'Taliban'ı tanıyacak mısınız?' sorusuna Putin'den yanıt: Açıklamaların ötesinde atılan adımların değerlendirilmesi gerekir
"Taliban'ı tanıyacak mısınız?" sorusuna Putin'den yanıt: Açıklamaların ötesinde atılan adımların değerlendirilmesi gerekir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Murat Kurum Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Münir Özkul Acun Ilıcalı Gülben Ergen
Spor Marcao Ali Koç Cristiano Max Meyer Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ABD Kongresi baskınında kafasında boynuzlarla görüntülenen "QAnon Şamanı", hakkındaki suçlamaları kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 23:17:52. #1.16#

title