Son Dakika: ABD, Kabil'deki büyükelçiliğini boşaltmaya başladı
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Son Dakika: ABD, Kabil'deki büyükelçiliğini boşaltmaya başladı

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Dünya

Son dakika: Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi sonrasında ABD, başkent Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde ABD istihbaratı, Taliban'ın Kabil'i anca 90 gün içinde ele geçirebileceğini belirtmişti.

Taliban bu sabah, Afganistan'ın doğusundaki önemli bir şehir olan Celalabad'ın kontrolünü ele geçirdi. Kabil'e oldukça yakın bir yerde ilerleyiş devam ederken, Taliban kontrolündeki ilerliyorken ABD başkent Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı.

30 GÜNDE ABLUKAYA ALABİLECEĞİ BELİRTİLMİŞTİ

ABD istihbaratı Taliban'ın, Kabil'i 30 gün içinde ablukaya alabileceğini ve 90 gün içinde de ele geçirebileceğini belirtmişti. Kaynak olarak da bir ABD savunma yetkilisinin ABD istihbaratına atfen yaptığı açıklama gösterilmişti.

CELALABAD'IN DÜŞÜŞÜ ŞEHRE GİRMEYİ KOLAYLAŞTIRDI

Reuters'in haberine göre, ABD büyükelçiliği boşaltılarken başka şehirlerden gelen ailelerin büyükelçilik önündeki korkulu bekleyişi sürüyor. Celalabad'ın düşüşü ayrıca, karayla çevrili Afganistan'a giden ana otoyollardan biri olan Pakistan şehri Peşaver'e giden bir yolun kontrolünü Taliban'a verdi.

Bir Afgan yetkilinin ise Celalabad Valisi'nin sivillerin hayatını kurtarmak için Taliban'ın geçişine izin verdiğini duyurdu. Böylelikle can kaybı ve yıkımdan kaçınılabileceğini belirtti.

Son Dakika: ABD, Kabil'deki büyükelçiliğini boşaltmaya başladı
Kabil ABD Büyükelçiliği

ABD GÜÇLERİNİ GERİ ÇEKME KARARI ALDI

ABD liderliğindeki güçler, kalan birliklerinin büyük kısmını geçen ay geri çektikten sonra, Afgan ordusunun savunması çöktüğü için Taliban kampanyası hızlandı. ABD Başkanı Joe Biden Cumartesi günü , vatandaşların tahliyesine yardımcı olmak ve ABD askeri personelinin "düzenli ve güvenli" bir şekilde çekilmesini sağlamak için 5.000 askerin konuşlandırılmasına izin verdi. Bir ABD savunma yetkilisi, 82. Hava İndirme Tümeni'nden yeni onaylanmış 1000 askerin dahil olduğunu söyledi. Taliban, ABD ve diğer yabancı güçlerin geri çekilmesiyle son aylarda Afganistan'da hızlı ilerleme kaydetti. Şu ana kadar 34 vilayetin 24'ünün başkentinde, kontrol Taliban'a geçti.

Son Dakika: ABD, Kabil'deki büyükelçiliğini boşaltmaya başladı
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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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