ABD istihbaratından bomba Rusya iddiası: Büyük kayıplar veren Putin, Çin'den silah ve yardım talep etti

Rusya Devlet başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş son sürat devam ediyor. Bölgeden çatışma ve bombardıman haberleri gelmeye devam ederken Rusya'nın özellikle yaptırımlar sonrası savaşı devam ettirecek kapasitesini kaybettiği iddia ediliyor.

UKRAYNA'DA CİDDİ BİR DİRENİŞLE KARŞILAŞTI

İngiltere'nin ABD Büyükelçisi Karen Pierce, Ukrayna'nın işgalinin Rusya için planlandığı gibi gitmediğini öne sürerek, Moskova'nın transatlantik birlik ve Ukrayna direnişiyle karşılandığını söyledi.

ABD İSTİHBARATINDAN BOMBA ÇİN İDDİASI

ABD'den ise oldukça dikkat çekici bir iddia geldi. ABD, Rusya'nın büyük kayıplar verdikten sonra Ukrayna'yı işgalinde Çin'den silah ve yardım istediğini öne sürdü.

"ÇİN'DEN ASKERİ TEÇHİZAT İSTİYOR"

ABD'li yetkililer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri teçhizat istemek için Çin'e dönmesinin hayli olası olduğu görüşünde.

ABD, PEKİN YÖNETİMİNİ UYARACAK

Ülke basınında yer alan haberlere göre, bugün İtalya'nın başkenti Roma'da Çin'in üst düzey diplomatı Yang Jiechi ile görüşecek olan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Pekin'i, Moskova'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle kapsamlı yaptırımlardan kaçmasına yardım edilmesinin sonuçları olacağı konusunda uyaracak.