ABD istihbaratından bomba Rusya iddiası: Büyük kayıplar veren Putin, Çin'den silah ve yardım talep etti
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 19. güne girilirken, ABD istihbaratından dünya gündemine düşen bomba bir iddia geldi. İşgal sürecinin Rusya'nın planladığı gibi gitmediğini ve Moskova'nın transatlantik birlik ve Ukrayna direnişi nedeniyle zorlandığını belirten ABD kaynakları, büyük kayıplar veren Rusya lideri Putin'in Çin'den silah ve yardım istediğini öne sürdü.
Rusya Devlet başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş son sürat devam ediyor. Bölgeden çatışma ve bombardıman haberleri gelmeye devam ederken Rusya'nın özellikle yaptırımlar sonrası savaşı devam ettirecek kapasitesini kaybettiği iddia ediliyor.
İngiltere'nin ABD Büyükelçisi Karen Pierce, Ukrayna'nın işgalinin Rusya için planlandığı gibi gitmediğini öne sürerek, Moskova'nın transatlantik birlik ve Ukrayna direnişiyle karşılandığını söyledi.
ABD'den ise oldukça dikkat çekici bir iddia geldi. ABD, Rusya'nın büyük kayıplar verdikten sonra Ukrayna'yı işgalinde Çin'den silah ve yardım istediğini öne sürdü.
ABD'li yetkililer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri teçhizat istemek için Çin'e dönmesinin hayli olası olduğu görüşünde.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, bugün İtalya'nın başkenti Roma'da Çin'in üst düzey diplomatı Yang Jiechi ile görüşecek olan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Pekin'i, Moskova'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle kapsamlı yaptırımlardan kaçmasına yardım edilmesinin sonuçları olacağı konusunda uyaracak.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022