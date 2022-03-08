ABD istihbaratı: Ukrayna işgali sırasında öldürülen Rus askeri sayısı 3 bin civarında
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Rusya'nın, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna'ya yönelik olarak başlattığı askeri harekatın 13. gününde ABD basınında dikkat çeken bir haber yayınlandı. ABD'nin ünlü gazetelerinden The New York Times, Ukrayna'nın 11 bin olarak açıkladığı öldürülen Rus askeri sayısının 3 bin civarında olduğunu geçti. Amerikalı üst düzey yetkililere dayandırılan haber dezenformasyon iddialarını gündeme getirdi.
Rusya'nın Ukrayna işgalinde 13. güne girildi. Batı'nın ağır yaptırımlarına saldırıların şiddetini artırarak yanıt veren Rus ordusu başkent Kiev sınırlarına kadar dayandı. Ukrayna ordusu ve halkı, Rus askerlerinin kente girişini engellemek için her noktaya hendekler kazdı ve sokak savaşları için gerekli hazırlıkları yaptı.
Öte yandan dün Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 11 binden fazla Rus askerinin öldüğü, Rus ordusuna ait 290 tank ve 999'dan fazla zırhlı askeri aracın imha edildiği duyuruldu. Ayrıca Rusya'ya ait 117 topçu atış sistemi, 46 uçak, 68 helikopter, 454 otomobil, 3 gemi, 60 yakıt tankı, 7 insansız hava aracının da kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın aksine Rusya ise savaş sırasında yalnızca 496 askerinin hayatını kaybettiğini aktardı. Öldürülen Rus askerlerinin sayısına ait en dikkat çeken açıklama ise ABD istihbaratından geldi.
The New York Times gazetesinin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, işgal sırasında öldürülen Rus askeri sayısının 3 bin civarında olduğunu yazdı. Ortaya çıkan farklı rakamlar ise dezenformasyon iddialarını gündeme getirdi.
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