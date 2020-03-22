"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Dünya, Güncel

"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi

Washington Post'un yayımladığı "ABD istihbaratı ocak ve şubat ayında pandemi uyarısında bulundu" iddiasıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı. Trump, "Tamamen yanlış haber. Çin, New York Times, Washington Post ve Wall Street Journal'ı ülkeden attı, buna rağmen bizim gazetelerimiz yanlış haberlere devam ediyor" dedi.

22.03.2020 00:56 | Son Güncelleme: 22.03.2020 01:06

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Trump, konuşmasında, Kovid-19'u "Çin virüsü" olarak nitelendirmeyi sürdürerek hafta içinde virüsle mücadeleye hız verdiklerini ve birçok yeni adım attıklarını anımsatarak, dün de dini liderlerle virüs konusunu değerlendirdiklerini söyledi.

Virüsün yayılmasını engellemek için insanları evlerinde oturmaya teşvik ettiklerini belirten Trump, "İlk kez insanları çalışmaya değil, çalışmamaya davet ediyoruz. Dünya tarihinde ilk kez böyle bir şey oluyor. Sadece biz değil, diğer ülkeler de aynı şeyi yapıyor." dedi.

WASHİNGTON POST'UN İDDİALARINA YANIT VERDİ

Washington Post gazetesinde dün yayımlanan haberdeki "ABD istihbaratı ocak ve şubat ayında pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump, şu sözlerle yanıt verdi:

"Tamamen yanlış bir haber. Bu, utanç verici. Burada sorun Çin. Onlar bize önceden bilgi verseydi ona göre adım atardık ama Çin çok ketum davrandı. Çin, New York Times, Washington Post ve Wall Street Journal'ı ülkeden attı, buna rağmen bizim gazetelerimiz yanlış haberlere devam ediyor. Bu haberler beni değil, gece gündüz çalışan kişileri küçük düşürüyor."

Trump, ayrıca kendisinin attığı adımların eleştirildiğinin anımsatılması üzerine, "Ben geç kalmadım, aksine oldukça erken davrandım. Sınırları kapattığım için beni ırkçılıkla bile itham ettiler." dedi.

Kovid-19 salgını nedeniyle kendi işlerinin de zarar gördüğünü belirten Trump, "Bu virüs sorunu karşımıza çıkana kadar, dünya tarihindeki en iyi ekonomiye sahiptik." değerlendirmesinde bulundu.

"BELİRTİNİZ YOKSA TEST YAPTIRMAYIN"

Pence de dün kendi ofisinde çalışan bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını anımsatarak, "Söz konusu kişi pazartesi gününden itibaren işe gelmedi. Şu anda durumu gayet iyi. Kendisiyle yakın bir temasım olmadı ancak yine de ben ve eşim bugün öğleden sonra test yaptıracağız." diye konuştu.

Ülkedeki koruyucu maske yokluğuna da dikkati çeken Pence, "Bugün Sağlık Bakanlığımız, ülkedeki sağlık çalışanları için yüz milyonlarca N95 maskesi siparişi verdi." bilgisini paylaştı.

Pence, halka acil olmayan sağlık muayenelerini erteleme çağrısı yaparak, "Belirtiniz yoksa test yaptırmayın. Bu, işimizi kolaylaştıracaktır." ifadelerini kullandı.

'ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu' iddiasına Trump yanıt verdi

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Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu' iddiasına Trump yanıt verdi

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