ABD işgali sırasında Irak'tan kaçırılan 156 tarihi eseri British Museum iade etti

30.08.2019 23:38

İngiltere'nin ünlü müzesi British Museum, Irak'a ait yüz elli altı tarihi eseri iade etti. Bazılarının yaklaşık 4 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen eserlerin Irak'ın Amerika Birleşik Devletleri tarafından işgali sırasında ele geçirildiği ve organize satıcılar aracılığıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçırıldığı tahmin ediliyor.



İade edilen kil tabletlerin tarihin ilk yazı örneklerinden olduğu belirtiliyor. Tabletlerin çoğunu Irisagrig adlı yere ait idari arşivlere kayıtlı ekonomiyle ilgili yazılar oluşturuyor. Eserler arasında ayrıca Eski Babillilerden kalma hukuki ve okula ait metinler bulunuyor. Matematiksel bir metnin de tarımla ilgili olabileceği tahmin ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle