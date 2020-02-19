ABD, İngiltere ve Almanya'dan Suriye'ye çağrı: Türk gözlem noktalarına saldırmaya son verin
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ABD, İngiltere ve Almanya'dan Suriye'ye çağrı: Türk gözlem noktalarına saldırmaya son verin

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere ve Almanya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde, Suriye yönetimine çağrı yaparak Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılarına son vermesini istedi.

19.02.2020 19:05 | Son Güncelleme: 19.02.2020 19:05
ABD, İngiltere ve Almanya'dan Suriye'ye çağrı: Türk gözlem noktalarına saldırmaya son verin

(ABD), ve , Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde, yönetimine çağrı yaparak Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılarına son vermesini istedi.


Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ise "Rusya ve Türkiye garantör ülkeler olarak idlib'de gerginliği azaltmak için kilit bir rol oynamak zorunda." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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