ABD, İngiltere ve Almanya'dan Suriye'ye çağrı: Türk gözlem noktalarına saldırmaya son verin

19.02.2020 19:05 | Son Güncelleme: 19.02.2020 19:05

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere ve Almanya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde, Suriye yönetimine çağrı yaparak Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılarına son vermesini istedi.



Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ise "Rusya ve Türkiye garantör ülkeler olarak idlib'de gerginliği azaltmak için kilit bir rol oynamak zorunda." dedi. Euronews.com'da Görüntüle