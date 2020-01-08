'ABD ile İran savaşa çok daha yakın, ancak geleneksel bir savaş olmaz'
euronews'e konuşan İran asıllı Orta Doğu uzmanı Soraya Lennie, "ABD ile İran savaşa çok daha yakın, ancak geleneksel bir savaş olmaz." dedi. Lennie'ye göre İran, kapasite açısından ABD ile savaşamayacak durumda.
08.01.2020 07:32 | Son Güncelleme: 08.01.2020 07:32
"Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı General Kasım Süleymani'yi drone saldırısıyla öldürmesinin ardından iki ülke artık savaşa çok daha yakın."
Bu ifadeler, Londra'daki SOAS Üniversitesi'nden Orta Doğu uzmanı Soraya Lennie'ye ait. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com