ABD ile Avustralya arasında 'batık gemi' kavgası

ABD ve Avustralyalı araştırmacılar arasında tarihi öneme sahip batık gemi Endeavour hakkında, 'bulunduğunu önce kim açıklayacak' tartışması yaşandı. Avustralya, batık geminin bulunduğunu duyururken proje ortağı ABD tarafı, açıklamanın çok erken yapıldığını ve duyurunun aralarındaki 'duyuru şartlarını içeren' kontratın ihlali olduğunu belirtti.

Avustralya Ulusal Denizcilik Müzesi (ANMM) yetkileri, dün yaptıkları açıklamada İngiliz denizci ve kaşif James Cook'un Avustralya kıtasını ve Yeni Zelanda'yı keşfettiği ünlü tarihi gemisi Endeavour'ın bulunduğunu duyurdu. 22 yıllık araştırmada AUDM ile birlikte çalışan ABD'li Rhode Island Denizcilik Arkeoloji Projesi (RIMAP) yetkilileri, açıklamanın çok erken yapıldığını belirterek aralarındaki anlaşmanın ihlal edildiğini ifade etti.

Avustralyalı araştırmacılar, Cook'un gemisi Endeavour'u ABD'nin Rhode Island açıklarında bulduklarını açıkladı. James Cook gemisi Endeavour'la, 1760'lı yıllarda Avustralya'yı keşfetmiş ve kıtaya ayak basan ilk Batılı gemi olmuş, daha sonra Yeni Zelanda'yı keşfetmişti.