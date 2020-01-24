ABD Hazine Bakanı Mnuchin Davos'ta Greta Thunberg'e seslendi: O kim oluyor, baş ekonomist mi?

24.01.2020 08:09 | Son Güncelleme: 24.01.2020 08:09

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Dünya Ekonomik Forum'unda iklim aktivisti Greta Thunberg'in konuşmasını hedef alarak "O kim oluyor, baş ekonomist mi?" diye eleştiride bulundu, Thunberg Twitter hesabından bu sözlere cevap verdi.



İsviçre'nin Davos kentinde devam eden zirvedeki bir basın açıklamasında bulunan ABD'li bakan, 17 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg'in fosil yakıtların azaltılmasıyla ilgili şirket ve hükümetlere seslendiği konuşmayı eleştirdi. Euronews.com'da Görüntüle