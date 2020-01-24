ABD Hazine Bakanı Mnuchin Davos'ta Greta Thunberg'e seslendi: O kim oluyor, baş ekonomist mi?
Haberler » Dünya » ABD Hazine Bakanı Mnuchin Davos'ta Greta Thunberg'e seslendi: O kim oluyor, baş ekonomist mi? - Haberler

ABD Hazine Bakanı Mnuchin Davos'ta Greta Thunberg'e seslendi: O kim oluyor, baş ekonomist mi?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Dünya Ekonomik Forum'unda iklim aktivisti Greta Thunberg'in konuşmasını hedef alarak "O kim oluyor, baş ekonomist mi?" diye eleştiride bulundu, Thunberg Twitter hesabından bu sözlere cevap verdi

24.01.2020 08:09 | Son Güncelleme: 24.01.2020 08:09
ABD Hazine Bakanı Mnuchin Davos'ta Greta Thunberg'e seslendi: O kim oluyor, baş ekonomist mi?

(ABD) Hazine Bakanı , Dünya Ekonomik Forum'unda iklim aktivisti 'in konuşmasını hedef alarak "O kim oluyor, baş ekonomist mi?" diye eleştiride bulundu, Thunberg Twitter hesabından bu sözlere cevap verdi.


İsviçre'nin Davos kentinde devam eden zirvedeki bir basın açıklamasında bulunan ABD'li bakan, 17 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg'in fosil yakıtların azaltılmasıyla ilgili şirket ve hükümetlere seslendiği konuşmayı eleştirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri