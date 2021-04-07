ABD Hava Kuvvetleri'nin hipersonik füze fırlatma testi başarısız oldu
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ABD Hava Kuvvetleri'nin hipersonik füze fırlatma testi başarısız oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
ABD Hava Kuvvetleri'nin hipersonik füze fırlatma testi başarısız oldu

ABD Hava Kuvvetleri'nin yeni hipersonik füze programı kapsamında, 5 Nisan'da ülkenin Kaliforniya eyaletindeki Edwards Hava Üssü'nden kalkan B-52H Stratofortress bombardıman uçağından yapılması planlanan ilk güçlendirici araç uçuş testi, yaşanan sorun sebebiyle başarısız oldu.

ABD Hava Kuvvetleri'nin yeni hipersonik füze programı kapsamında, 5 Nisan'da ülkenin Kaliforniya eyaletindeki Edwards Hava Üssü'nden kalkan B-52H Stratofortress bombardıman uçağından yapılması planlanan ilk güçlendirici araç uçuş testi, yaşanan sorun sebebiyle başarısız oldu.

Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada "B-52H Stratofortress, AGM-183A Havadan Fırlatılan Hızlı Müdahale Silahı (ARRW) programı için ilk güçlendirici test aracını ateşlemek amacıyla Point Mugu deniz kıyısı üzerinden havalandı. Test füzesi fırlatma serisini tamamlayamadı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada test füzesinin uçakla birlikte güvenli bir şekilde Edwards Hava Üssü'ne geri getirildiği belirtildi.

ABD medyasında yer alan haberde, testin başarısızlıkla sonuçlanması küresel gerilimlerin arttığı bir zamanda hipersonik silahlar geliştirmek için Çin ve Rusya ile yarışa giren ABD için bir 'gerileme' olarak yorumlandı. Ayrıca yeni füzeye AGM-183A Havadan Fırlatılan Hızlı Müdahale Silahı (ARRW) adı verildiği ve testin, özellikle ARRW'nin hipersonik hıza ulaşma yeteneğini göstermeyi amaçladığı ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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