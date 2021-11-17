ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, Avrupa'dan 4 ülkeyi daha yüksek risk listesine aldı - Haberler
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ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, Avrupa'dan 4 ülkeyi daha yüksek risk listesine aldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, Avrupa'dan 4 ülkeyi daha yüksek risk listesine aldı

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), Covid-19 vaka ve can kayıplarında artışın sürdüğü Avrupa'daki 4 ülkeyi daha 'çok yüksek risk' (Seviye 4) listesine aldı.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), Covid-19 vaka ve can kayıplarında artışın sürdüğü Avrupa'daki 4 ülkeyi daha 'çok yüksek risk' (Seviye 4) listesine aldı.

CDC'nin 'çok yüksek risk' listesine aldığı ülkeler arasında Çekya, Macaristan, İzlanda ve  Birleşik Krallık'a bağlı ancak içişlerinde bağımsız olan Guernsey adası yer aldı. CDC'nin Seviye 4 olarak belirtilen 'çok yüksek riskli' ülkelerin bulunduğu güncel listesinde Belçika, Hollanda gibi ülkeler de bulunuyor.

DSÖ: VİRÜSÜN YAYILMA HIZI ENDİŞE VERİCİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörlüğü tarafından geçen hafta yapılan uyarıda, virüsün Avrupa ve Orta Asya'da yayılma hızının endişe verici olduğunu belirtilmişti. Uyarıda, Ekim ayı içinde Avrupa'da yeni vaka sayılarının yüzde 55 oranında arttığını kaydetti. Uyarının yapıldığı açıklamada, "Geçen hafta (Ekim'in son haftası) Avrupa ve Orta Asya, küresel olarak tüm vakaların yüzde 59'unu ve bildirilen ölümlerin yüzde 48'ini oluşturdu. Kümülatif olarak, şu anda Avrupa Bölgesinde Güneydoğu Asya, Doğu Akdeniz, Batı Pasifik ve Afrika'nın toplamından daha fazla vaka (78 milyon) bulunmaktadır" ifadelerine yer verilmişti.


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