ABD: Güvenli bölge konusunda Türkiye ile henüz anlaşma yok, görüşmeler sürüyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması gündeme olan güvenli bölge konusunda Türkiye ile henüz bir anlaşma olmadığını ve görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Jeffrey, güvenlik bölgenin derinliği ve buranın nasıl idare edileceği konusunda iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarının bulunduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığında yapılan haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jeffrey ve ABD'nin Terörle Mücadele Özel Temsilcisi Nathan Sales, Suriye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Jeffrey güvenli bölgeyke ilgili sorular üzerine şu değerlendirmeyi yaptı: "Güvenli bölge müzakereleri konusunda bakan (Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar) oldukça sıkı bir pozisyon aldı. Askeriye de dahil olmak üzere farklı seviyelerde görüşmelerimiz sürüyor. Türkler bizim anlamı olduğunu düşündüğümüzden daha derin bir bölge istiyor. Bizim durumumuzda, tüm ağır silahların geriye çekildiği 5 ile 14 kilometrelik bir alan. Bu bölgede ABD ve Türkiye'nin nasıl faaliyet göstereceği konusunda bazı anlaşmazlıklar veya görüş ayrlılıkları var." Euronews.com'da Görüntüle