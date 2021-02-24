ABD Gıda ve İlaç Dairesi: Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşısı güvenli ve etkili
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi: Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşısı güvenli ve etkili

24.02.2021 18:33 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:36
ABD Gıda ve İlaç Dairesi: Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşısı güvenli ve etkili

NEW ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Johnson and Johnson ilaç firması tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının "güvenli ve etkili" olduğunu ve hastalığa karşı yüzde 66 koruma sağladığını bildirdi.

NEW ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Johnson and Johnson ilaç firması tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının "güvenli ve etkili" olduğunu ve hastalığa karşı yüzde 66 koruma sağladığını bildirdi.

FDA uzmanlarının 26 Şubat'ta aşının acil kullanım onayını görüşeceği toplantı öncesi yayımlanan analizde, 44 bin kişi üzerinde denenen Johnson and Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısının hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı ifade edildi.

Jonhson and Johnson aşısı, onaylanması durumunda, ABD'de acil durum kullanım onayı alan 3'üncü aşı olacak.

Söz konusu aşı tek doz uygulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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