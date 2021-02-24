ABD Gıda ve İlaç Dairesi: Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşısı güvenli ve etkili

NEW ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Johnson and Johnson ilaç firması tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının "güvenli ve etkili" olduğunu ve hastalığa karşı yüzde 66 koruma sağladığını bildirdi.