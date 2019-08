ABD firmasının Çad'da on binlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı

Çad'da faaliyet yürüten ABD firmasının, on binlerce kişiyi "saadet zinciri" (piramit sistemi) üzerinden 4 yıl boyunca en az 150 bin dolar dolandırdığı bildirildi.

Ulusal Finansal Araştırmalar Ajansı (ANIF), cumhuriyet savcılığı yardımıyla yaptığı uzun soluklu soruşturma neticesinde, Çad'da faaliyet gösteren "Qnet" isimli Amerikan firmasının "saadet zinciri" kurarak insanları dolandırdığını belgeledi.

ANIF Direktörü Süleyman Abdülkerim Şerif, basına yaptığı açıklamada, "Qnet şirketi, ülkedeki ekonomik krizi fırsat bilerek 'hızlı ve kolay para kazanma' vaadiyle on binlerce kişiyi dolandırdı." ifadesini kullandı.

Firmanın ürünlerinden birini 4 bin 708 lira karşılığında satarak müşterisini sisteme üye olarak kaydettiğini belirten Şerif, şöyle devam etti:

"Qnet'in çalışma sistemi çok basit. Sisteme ilk üye olan kişi, ürünlerin birini alıp para ödüyor. Sonrasında daha fazla bonus kazanmak için yeni üyeler bulması isteniyor. Bu sahtekarlığın amacı çok satış yapmak değil, üye toplamak. Bu kitle üzerinden devasa karlar elde ediyorlar."

Şerif, firmanın yasal boşluklardan faydalanarak 4 yıl boyunca on binlerce kişiyi dolandırdığına dikkati çekerek yetkilileri halka yönelik koruyucu yasalar geliştirme konusunda uyardı.

Kaynak: AA