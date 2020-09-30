ABD, Esad'a yönelik yeni yaptırımlar uyguladı
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ABD, Esad'a yönelik yeni yaptırımlar uyguladı

30.09.2020 22:32 | Son Güncelleme: 30.09.2020 22:36
ABD, Esad'a yönelik yeni yaptırımlar uyguladı

ABD, Esad rejimine mali olarak destek verdiği belirtilen bazı Suriyeli yetkilileri ve 13 kurumu yaptırım listesine aldı.

ABD, Esad rejimine mali olarak destek verdiği belirtilen bazı Suriyeli yetkilileri ve 13 kurumu yaptırım listesine aldı.

ABD, Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası kapsamında, Esad rejimine yönelik uyguladığı yaptırım listesini genişletiyor. Yasa kapsamında ABD, Suriye Merkez Bankası Başkanı dahil olmak üzere 13 kurum ve 6 kişiye yaptırım uyguladı. Beşar Esad'a mali destek veren kişilerin ve birlikte iş yapan kurumların yaptırım listesine eklendiği ifade edildi.

Yaptırım listesinde Esad rejimine bağlı 5. Ordu Komutanlığı ve Suriye'de ateşkesin engellenmesinde rol aldığı gerekçesiyle 5. Ordu Komutanı Milad Jedid, Esad'a mali yardım sağladığı belirtilen Suriyeli iş adamları bulunuyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı açıklamada, "Rejimin Suriye'nin Armanaz kasabasında Suriyeli sivilleri katletmesinden bu yana 3 yıl geçerken ABD, Esad rejiminin Suriye halkına yönelik istismarından faydalanan veya bunu kolaylaştıran herkesin mali durumunu hedef alarak tüm otoritelerini kullanmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Esad'ı kuşatan Sezar Yasası

Yasa ismini "Sezar" kod adlı bir askeri fotoğrafçıdan alıyor. Sezar Yasası olarak da bilinen Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası, 21 Aralık 2019 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanmıştı. Esad'ın hapishanelerinde işkenceyi belgeleyen binlerce fotoğrafı cesurca paylaşan Suriyeli fotoğrafçı, ABD hükümeti tarafından rejimin zulmüne karşı Sezar Yasası'nın çıkarılmasını sağlamıştı. Esad rejimini hem ekonomik hem de askeri olarak kuşatan Sezar Yasası, 17 Haziran 2020 tarihinde yürürlüğe girdi. Yasa, Esad rejimine destek sağlayan firma ve şahıslara yaptırım uygulamayı öngörüyor. Sezar Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından Esad rejiminde ekonomik sıkıntıların yaşanması Esad'ın da elini kolunu bağladığı savunuluyor.

Yasa, aynı zamanda Esad'a destek veren Rusya ve İranlı kuruluşları da hedef alıyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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