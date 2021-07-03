ABD, Endonezya'ya 4 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD, Endonezya'ya 4 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışlayacak

ABD, Endonezya'ya 4 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışlayacak
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD'nin, Dünya Sağlık Örgütünün oluşturduğu Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, Endonezya'ya 4 milyon doz Moderna aşısı bağışlayacağı bildirildi.

ABD'nin, Dünya Sağlık Örgütünün oluşturduğu Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, Endonezya'ya 4 milyon doz Moderna aşısı bağışlayacağı bildirildi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne yaptığı yazılı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'nin bugün telefonda görüştüklerini aktardı.

Sullivan'ın görüşmede, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle zor günler yaşayan Endonezya halkına desteğini dile getirdiğini belirten Horne, "Sullivan, ABD'nin Endonezya'ya 4 milyon doz Moderna aşısı bağışlayacağını ve bu dozların en kısa sürede COVAX aracılığı ile sevk edileceğini söyledi." ifadesini kullandı.

Sullivan ve Marsudi'nin ABD'nin, Endonezya'ya Kovid-19 ile mücadelede daha çok destek verme planlarından da bahsettiğini kaydeden Horne, ABD yönetiminin, Güneydoğu Asya ve Endonezya ile Kovid-19 sonrası dönemde de ilişkileri geliştirmeye verdiği önemi dile getirdiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Türkiye'den ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Ticareti Raporu'ndaki asılsız ithamlara tepki Açıklaması
Türkiye'den ABD Dışişleri Bakanlığının İnsan Ticareti Raporu'ndaki asılsız ithamlara tepki Açıklaması
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 782 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 782 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamak üzere olan ABD, Bagram Hava Üssü'nü Afganlara devretti
Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamak üzere olan ABD, Bagram Hava Üssü'nü Afganlara devretti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Müge Anlı Kenan Doğulu
Spor Diego Mesut Özil Metin Oktay Burak Elmas Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD, Endonezya'ya 4 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 00:09:53. #1.16#

title