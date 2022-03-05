ABD Dışişleri Bakanı: Ukrayna bu savaşı kesinlikle kazanacak

Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşta 10. güne girilirken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın Rusya'nın başlattığı savaşı kazanabileceğine inandığını söyledi. BBC'ye verdiği röportajda savaşın ne kadar daha süreceğini kestiremediğini belirten Blinken, Ukrayna'nın savaşı kazanabileceğini belirtti. Ukrayna halkının direnişi sürdüreceğini ifade eden Blinken" Eğer Moskova bir şekilde hükümeti devirip kendi kukla rejimini kurmak istiyorsa 45 milyon Ukraynalı bunu öyle ya da böyle reddedecektir" dedi.

"UKRAYNA BU SAVAŞI KAZANABİLİR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna halkının cesur direnişini beklemediğini düşünen Blinken, direnişin Rus işgalini yavaşlattığını söyledi. Blinken, "Ukrayna'nın kazanabileceğine ikna oldunuz mu?" sorusuna da yanıt olarak, "Zaman içinde kesinlikle kazanabilirler" dedi.

"RUSYA'DA YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ PEŞİNDE DEĞİLİZ"

Her zaman diplomasi ve diyalog için fırsatlar arayacaklarını vurgulayan Blinken, "Aslında, savaşa giden aylarda yaptığımız tam olarak buydu. Bu, tamamen Başkan Putin'e ve Rusya'ya bağlı. Anlamlı bir diplomasiye katılmaya istekli olduklarına dair herhangi bir işaret gösterirlerse elbette dahil olacağız. Diplomasiyi içeren herhangi bir yol, her şeyden önce Ukrayna halkına ve onu demokratik olarak temsil eden hükümete bağlı olacak ve hangi yöne gitmek isterlerse destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.