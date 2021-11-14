ABD dış teknik destek paketinin dördüncü bölümü Ukrayna'ya ulaştı - Haberler
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ABD dış teknik destek paketinin dördüncü bölümü Ukrayna'ya ulaştı

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
ABD dış teknik destek paketinin dördüncü bölümü Ukrayna'ya ulaştı

ABD dış teknik destek paketinin dördüncü partisi Ukrayna'ya ulaştı.

ABD dış teknik destek paketinin dördüncü partisi Ukrayna'ya ulaştı.

ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, 80 bin kilo cephanenin Ukrayna'ya ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, ulaşan yardımın 60 milyon dolarlık ek yardımın dördüncü kısmı olduğu belirtildi, ABD'nin Ukrayna'ya 2014'ten bu yana 2,5 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı yaptığına dikkat çekildi.

ABD, bu sene Ukrayna'ya 250 milyon ve buna ek 60 milyon dolar uluslararası güvenlik yardımı yapmayı kabul etmişti.

ABD dış teknik destek paketinin dördüncü bölümü Ukrayna'ya ulaştı

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri

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