ABD'den uyuşturucuyla mücadelede kuvvet takviyesi
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ABD'den uyuşturucuyla mücadelede kuvvet takviyesi

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsat bilen yasadışı uyuşturucu ticaretini kontrol eden suç örgütlerinin ABD'nin güney ve batı sınırındaki kaçakçılık faaliyetlerine karşı, takviye kuvvet gönderilmesi emri verdi.

02.04.2020 01:58 | Son Güncelleme: 02.04.2020 01:58
ABD'den uyuşturucuyla mücadelede kuvvet takviyesi

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsat bilen yasadışı uyuşturucu ticaretini kontrol eden suç örgütlerinin ABD'nin güney ve batı sınırındaki kaçakçılık faaliyetlerine karşı, takviye kuvvet gönderilmesi emri verdi.

Koronavirüs salgınına ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili açıklama yapan Trump, "Hükumetler ve ülkeler koronavirüse odaklanırken, karteller, suçlular, teröristler ve diğer aktörler bu durumu kendi oyunları için suistimal etmeye çalışacaklar." dedi

Kartellerin koronavirüs salgının fırsat bilerek ABD'ye uyuşturucu madde sokmalarına izin vermeyeceklerini belirten Trump şu ifadelerini kullandı:

"ABD bugün Amerikan halkını yasadışı ölümcül narkotik belasına karşı korumak üzere batı yarımkürede (ABD'nin batı ve güney sınırları) narkotikle mücadeleye hız verdi. Kartellerin pandemiyi fırsat bilip Amerikan halkını tehdit etmesine müsaade etmeyeceğiz. 22 ortak ülke ile birlikte ABD Güney Kuvvetleri Komutanlığı uyuşturucu kaçakçılığına karşı gözlem ve keşif operasyonlarını artıracak ve devam eden çabalara destek verecek. Donanmadan bölgeye ek muhrip gemileri, uçak ve helikopter, Sahil Güvenlikten kesiciler, Hava Kuvvetlerinden keşif uçakları sevk ederek oradaki kapasitemizi iki katına çıkarıyoruz."

Kaynak: AA

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