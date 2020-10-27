ABD'den Tayvan'a 2,37 milyar dolarlık kıyı savunma sistemi satışına onay
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ABD'den Tayvan'a 2,37 milyar dolarlık kıyı savunma sistemi satışına onay

27.10.2020 01:45 | Son Güncelleme: 27.10.2020 01:48
ABD'den Tayvan'a 2,37 milyar dolarlık kıyı savunma sistemi satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a 2 milyar 370 milyon dolar değerinde Harpoon Kıyı Savunma Sistemi ile ilgili mühimmat ve ekipmanın satışına onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a 2 milyar 370 milyon dolar değerinde Harpoon Kıyı Savunma Sistemi ile ilgili mühimmat ve ekipmanın satışına onay verdi.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Taipei Ekonomik ve Kültürel Temsilciliğine Dış Askeri Satış kapsamında tahmini maliyeti 2 milyar 370 milyon dolar olan 100 adet Harpoon Kıyı Savunma Sistemi ile ilgili ekipmanların satışına onay verilmesine karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Bu sistemlerin; 400 adet "RGM-84L-4 Harpoon Block II" karadan fırlatılan füze, 4 adet "RTM-84L-4 Harpoon Block II" tatbikat füzesi, 411 konteyner, 100 Harpoon Kıyı Savunma Fırlatıcı İntikal Birimi, 25 adet radar aracı ve yedek parçalar ile test ve destek malzemelerinin olduğu kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta da Tayvan'a 1,8 milyar dolar değerinde F-16 uçaklarında kullanılan füze ve HIMARS roket sistemlerinin satışına onay vermişti.

Ajans, söz konusu satış onayı kararlarını Kongreye gönderdiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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